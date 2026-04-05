París de Noia, Panorama y pulpeira en este pueblo de Galicia con menos de 200 habitantes

En Galicia nos gusta mucho disfrutar de una buena fiesta, y eso se demuestra con continuas celebraciones en los diferentes municipios de toda la región. No importa si llueve o hace frío, porque siempre es el momento perfecto para organizar algo con buenas orquestas y, por supuesto, comida rica.

En primavera y verano aumentan las ganas de disfrutar de una festividad al aire libre, en buena compañía y con música con la que disfrutar de grandes temazos. En Nigoi, una parroquia de A Estrada (Pontevedra), celebran el viernes 10 y sábado 11 de abril un fin de semana con tres de las orquestas más populares de Galicia.

Panorama, París de Noia y Olympus

En Galicia nos encanta la fiesta y disfrutar de buenas orquestas, y tras unos meses en los que algunas agrupaciones como Panorama bajan el telón, llega el momento de volver a vivir la temporada de música en directo y de esas fiestas de pueblo que tanto nos encantan.

En Nigoi, una parroquia de A Estrada (Pontevedra), el fin de semana del 10 y 11 de abril la diversión y el buen rollo están asegurados. El viernes 10, París de Noia y la Discoteca Pirámide XL con DJ Marcos Quintana serán los encargados de abrir la fiesta por todo lo alto.

El sábado 11, la orquesta Panorama traerá su nuevo show de 2026 dispuesto a sorprender a todos los asistentes. La agrupación ya ha anunciado que no tiene más fechas disponibles para lo que resta de temporada. Este mismo día, también se podrá disfrutar de la Olympus, dispuesta a darlo todo para que la música y la energía no paren.

Además, ambos días habrá pulpo a cargo de Piñeiro Pulpeiras, para que nadie se quede sin probar este delicioso y clásico manjar gallego. Entre buena comida y orquestas de renombre, Nigoi promete un fin de semana de baile y muchas risas.