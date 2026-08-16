La cascada escondida entre bosques ideal para un baño en plena naturaleza atlántica: un paraíso

Galicia alberga lugares en su interior de una belleza excepcional. Bosques de un verde hipnótico, pozas naturales, molinos antiguos o cascadas de gran altura son solo algunos ejemplos de lo que ofrecen muchos municipios que, aunque no tengan costa, son increíbles y ofrecen atractivos diferentes, pero igual de especiales.

La Fervenza de Parrelos, en el municipio de Covelo (Pontevedra), concretamente en Prado. Es un espectáculo natural escondido en medio de la naturaleza que merece la pena descubrir, y mucho. A ella puedes llegar por una ruta de acceso a pie conocida como Roteiro das Estrelas, con una longitud de unos 8 kilómetros que sale de Carballeira de Rei.

A fervenza de Parrelos

Fervenza de Parrelos, en Covelo (Pontevedra) Turismo de Galicia

La fervenza de Parrelos, conocida también como fervenza da Caldeira, es uno de los enclaves naturales más destacados del río Tea. Este río nace en la Serra do Faro de Avión y recorre distintos paisajes hasta desembocar en el Baixo Miño, en Fillaboa, ayuntamiento de Salvaterra de Miño (Pontevedra), dejando a su paso rápidos y pequeñas cascadas de gran belleza.

Entre estas, la cascada situada en Prado sobresale por el entorno en el que se encuentra y por la increíble claridad de sus aguas.

El salto de agua cae sobre una poza de aguas transparentes, creando un lugar ideal para el baño. Además, la vegetación que rodea la cascada hace que las temperaturas no sean demasiado elevadas, por lo que es una opción ideal para visitar durante los meses de verano.

Desde Turismo de Galicia indican que existen dos formas habituales de llegar hasta esta cascada. Una de ellas consiste en realizar el Roteiro das Estrelas, un recorrido de 8 kilómetros que comienza en Carballeira do Rei y te permite conocer otras zonas preciosas de los alrededores.

La segunda es más corta y parte de las inmediaciones del dolmen de Rebordechán, en el municipio de Covelo. Desde un pequeño aparcamiento cercano debes continuar a pie tras cruzar un puente. El recorrido sigue un sendero que, después de unos 700 metros, conecta con la señalización del Roteiro das Estrelas y de la propia cascada.

Tras esto, comienza un descenso que conduce, tras aproximadamente 500 metros, a un mirador desde el que se obtiene una panorámica del salto de agua desde las alturas. Una vista increíble.

Visitar esta cascada, darse un baño refrescante en la poza que se forma a sus pies y disfrutar de la sombra que ofrece toda la vegetación que la rodea es una experiencia increíble que te encantará y que, sin duda, es ideal para pasar un día diferente en buena compañía.