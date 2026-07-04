El pequeño pueblo ideal para visitar en verano y comer marisco exquisito: con playas de arena blanca y fina

Galicia es un destino que recibe gran afluencia de turismo en los meses de verano, sobre todo las Rías Baixas, un destino popular debido a sus buenas temperaturas y los increíbles municipios que la conforman.

Uno de los lugares más destacados es el pequeño pueblo de Raxó, en el municipio de Poio (Pontevedra). Con poco más de 1.000 habitantes, esta localidad situada entre Sanxenxo y Pontevedra destaca por su increíble oferta gastronómica, sus playas y el encanto de sus calles.

Los mayores atractivos de este pueblo costero

Raxó, en Poio (Pontevedra) Shutterstock

Raxó es un pequeño pueblo costero situado en la ría de Pontevedra. Una de sus principales características es que mantiene intacta su esencia y carácter marinero, además de por ofrecer un ambiente muy tranquilo y relajado en comparación con otras localidades de las Rías Baixas que reciben mayor afluencia de visitantes en los meses de verano.

Si quieres disfrutar de la costa gallega en julio o agosto sin aglomeraciones, y vivir la naturaleza, la gastronomía y el Atlántico en su máximo esplendor, Raxó es lo que estás buscando.

Uno de sus principales atractivos es su oferta gastronómica, basada en los pescados y mariscos de la ría. En sus restaurantes es posible disfrutar productos del mar de gran calidad, una de sus señas de identidad. Aquí se encuentra el restaurante Pepe Vieira, uno de los establecimientos más prestigiosos de Galicia, que dispone de 2 Estrellas Michelin y 1 Estrella Verde.

Restaurante Pepe Vieira en Raxó (Pontevedra) pepevieira.com

El núcleo urbano cuenta con tres playas: Raxó, Sinás y Xiorto. Todas ellas tienen arena fina y aguas cristalinas, además de un oleaje suave que las hace adecuadas para disfrutar tanto con amigos como en familia con niños pequeños.

Además de sus playas, otro lugar que merece la pena descubrir de Raxó es la Iglesia de San Gregorio, un templo del siglo XVI reformado en el XVIII, una iglesia rectangular de una sola nave, que mantiene un importante valor para los vecinos de la localidad.

Si la visitas en septiembre, puedes aprovechar para hacer coincidir tu visita con la romería de A Saleta, que suele celebrarse a mediados de mes. El evento destaca por sus preciosas procesiones, así como por las actuaciones de diferentes verbenas, actividades infantiles y muchas otras sorpresas.

Sus playas de arena fina y agua cristalina

Playa de Raxó, en Raxó, Poio (Pontevedra) Turismo Galicia

La playa de Raxó es un pequeño arenal de 250 metros de longitud, de arena blanca y fina y agua transparente ideal para un buen baño. Está resguardada del viento y separada de la playa de Xiorto por un muelle. Ambas son perfectas para ir con niños y para practicar snorkel.

También está la playa de Sinás, de 100 metros, con forma rectilínea y situada muy cerca del puerto de la localidad.