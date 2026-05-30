El pueblo costero ideal para recorrer a pie y comer a reventar: tiene un monasterio del siglo XII junto al mar

En Galicia hay municipios que cuentan con pequeñas singularidades que los hacen muy especiales. Un claro ejemplo de ello es Oia (Pontevedra), un pueblo que destaca por albergar un monasterio con vistas al Atlántico.

Hablamos del Monasterio de Santa María de Oia, una joya arquitectónica que comenzó a construirse a mediados del siglo XII, durante el mandato del rey gallego Alfonso VII. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. Cuenta con una superficie construida de más de 7.500 m2 sin contar con la iglesia, actualmente dependiente del obispado.

Un monasterio ubicado frente a la playa

Monasterio de Santa María de Oia, a los pies de la playa Shutterstock

El Monasterio de Santa María de Oia es una de las joyas arquitectónicas más destacadas de la costa gallega. Su construcción se inició en el siglo XII, tal y como indican desde Turismo de Galicia, en época de Alfonso VII, y con el tiempo fue ocupando a comunidades de monjes procedentes de distintos puntos de la comarca.

En 1185 pasó a integrarse en la Orden del Císter, lo que marcó su carácter monástico y su evolución arquitectónica.

El edificio refleja varias etapas artísticas, combinando rasgos románicos, góticos y barrocos debido a las sucesivas reformas realizadas hasta el siglo XVIII. Destaca su iglesia con tres naves dispuestas en planta de cruz latina, además de elementos como el coro del siglo XVII y una fachada barroca del siglo XVIII.

Por su ubicación junto al Atlántico, el monasterio también tuvo un papel defensivo relevante. En 1624 resistió un ataque naval de la flota turca, hecho que llevó a Felipe IV de España a concederle el título de "Real".

Monasterio de Santa María de Oia, en Pontevedra Shutterstock

Tras la desamortización del siglo XIX pasó a manos privadas, aunque la iglesia funciona como templo parroquial. "Es el único monasterio cisterciense de Europa construido a la orilla del mar", indican desde el Concello de Oia.

A sus pies se encuentra la Playa de Santa María de Oia o Do Porto, una pequeña playa de arena y roca donde el mar puede dejar el arenal casi desaparecido cuando hay mareas fuertes, además de ser un buen destino para los surfistas experimentados.

Los atractivos de Oia, paraíso costero

Monasterio de Santa María de Oia Shutterstock

Oia es un municipio costero del sur de Galicia caracterizado por su fuerte vínculo entre paisaje, historia y tradición. Su territorio, entre la Serra da Groba y el Atlántico, conserva numerosos vestigios arqueológicos, como mámoas prehistóricas, petroglifos y antiguos castros situados cerca del litoral, lo que refleja una ocupación humana muy antigua.

También hay restos de época romana, como salinas y antiguas explotaciones mineras.

El municipio forma parte del Camino Portugués de la Costa, ofreciendo al peregrino vistas continuas al mar y un entorno natural increíble. Además, su gastronomía es muy reconocida, especialmente por el pulpo a la gallega y los mariscos frescos como mejillones, almejas y percebes, que reflejan la riqueza del Atlántico.