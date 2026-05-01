La playa paradisiaca a la que ir antes de verano: aguas de color azul turquesa y próxima a un mirador

El buen tiempo ya está aquí: los días son cada vez más largos y las temperaturas suaves invitan a disfrutar de planes al aire libre tras un largo invierno marcado por las lluvias.

Entre todas las opciones disponibles, una excursión a la playa siempre es un acierto, y en Galicia tenemos la suerte de contar con alternativas para todos los gustos y públicos.

Ofrece impresionantes vistas a las Islas Cíes

Playa de Melide, en Cangas do Morrazo (Pontevedra) Turismo de Galicia

Galicia cuenta con 1.492 kilómetros de costa, siendo las Rías Baixas una de las zonas más populares con la llegada del verano. Antes de que empiece la temporada alta, la playa de Melide es una opción a tener en cuenta.

Pero no hablamos de la playa de Melide de la isla de Ons, sino de la situada en Cangas do Morrazo, cerca del emblemático mirador de Cabo Home, un lugar ideal para disfrutar del atardecer.

Entre los Faros de Punta Robaleira y Punta Subrido, la playa de Melide destaca especialmente por su belleza paisajística, con las Islas Cíes como telón de fondo.

Se trata de una de las playas de Bandera Azul del Morrazo. Tiene una longitud aproximada de 250 metros y una anchura media de 40 metros.

Con su arena fina y dorada, aguas limpias de color azul turquesa y oleaje moderado, es perfecta para disfrutar de un día en familia, con amigos o simplemente para desconectar en un Espacio Natural protegido por la Red Natura 2000.

El acceso a la playa de Melide se realiza a pie, a través de un sendero de tierra que recorre A Costa da Vela, el punto más occidental de la península del Morrazo. La vía más próxima es la carretera PO-315.

Durante el verano suele contar con un chiringuito para disfrutar antes o después del baño, mientras que en primavera es ideal por su tranquilidad, perfecta para pasear y desconectar.

Un mirador mágico donde ver la puesta de sol

Atardecer en Cabo Home Galizport (Flirckr)

Aprovechando la visita a la playa de Melide, merece la pena acercarse hasta la caracola de Cabo Home al atardecer para disfrutar de sus mágicas puestas de sol.

A 72 metros del nivel del mar y en la falda del Monte do Facho, el concurrido mirador ofrece unas vistas espectaculares a las Islas Cíes, al sur, y a la isla de Ons, al norte.

El faro de Cabo Home fue construido en el siglo XIX para ejercer de guardián de la entrada a la ría de Vigo. En la actualidad, también es un mirador al que acuden cientos de personas cada verano para disfrutar de sus mágicos atardeceres.

De hecho, se trata de uno de los lugares más instagrameables de la zona.