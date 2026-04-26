El rincón de Galicia con el que Antonio Lobato quedó maravillado: "A veces no valoramos lo que tenemos en casa"

Galicia se ha consolidado como un destino turístico clave. De hecho, el número de visitantes en 2025 se cerró con un registro global de 8,8 millones de personas, un 7,3% más que en el año 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre los turistas que visitan Galicia se encuentran tanto viajeros nacionales como internacionales, además de diversas figuras públicas. Entre ellas destaca Antonio Lobato. El periodista deportivo y voz de la Fórmula 1 en España visitó hace unos años uno de los rincones más bonitos de la región.

"Impresionado con la Ribeira Sacra"

En una publicación en redes sociales, Antonio Lobato compartió con sus seguidores su escapada a Galicia, concretamente a la Ribeira Sacra. "Después de tantos años recorriendo el mundo sigo pensando que a veces no valoramos lo que tenemos en casa", afirmaba en el texto que acompaña a la imagen.

Con una cascada de varios metros que desemboca en una poza natural, el comunicador asturiano aseguró haberse quedado impresionado con la Ribeira Sacra. "Su paisaje, su historia, su gente, su gastronomía, sus vinos... Aún no me he ido y ya quiero volver".

No es de extrañar. La Ribeira Sacra es uno de los secretos mejor guardados de Galicia; un destino del interior imprescindible, famoso por sus cañones, viñedos en pendiente, balcones naturales y monasterios con varios siglos de historia.

Entre las provincias de Lugo y Ourense, el geodestino Ribeira Sacra está plagado de rincones mágicos. Por ello, resulta difícil planificar una hoja de ruta que permita no perderse nada.

El río Sil es el gran protagonista de esta tierra. A lo largo de sus 234 kilómetros de recorrido, 119 discurren por Galicia. A su paso, deja a ambas orillas villas históricas, monasterios recónditos, miradores con vistas espectaculares y un largo etcétera.

Balcones de Madrid (Turismo de Galicia) Shutterstock

Los Balcones de Madrid es el mirador más conocido de la Ribeira Sacra y uno de los más espectaculares de Galicia. Se llama así por ser el lugar elegido para despedirse de los familiares cuando se iban a Madrid. Muchos de ellos eran barquilleros, de ahí el monumento al barquilleiro en esta zona.

Otros miradores imprescindibles son los balcones naturales del Cabo do Mundo, situado en la pequeña aldea de Santa Martiño da Cova, y de Cabezoás, también conocido como Vilouxe, que ofrece vistas de otro planeta.

En lo que se refiere al patrimonio religioso, la ruta de los monasterios es una de las mejores formas de descubrir cenobios tan singulares como San Pedro de Rocas, considerado el más antiguo de Galicia; Santo Estevo de Ribas de Sil, uno de los más imponentes de la Ribeira Sacra; y Santa María de Montederramo.

Fervenza de Augacaída (TripAdvisor)

La naturaleza está muy presente en el geodestino Ribeira Sacra. De hecho, uno de sus puntos más bellos es la fervenza de Augacaída, formada por un salto de unos 40 metros de altura muy próximo a la desembocadura del río Miño y los restos de una antigua fortificación que data de antes del siglo X.

No nos podemos olvidar tanto de la pequeña aldea de Belesar, plató de rodaje de una exitosa serie de Netflix, como de la playa fluvial da Cova, que ofrece aguas tranquilas y limpias, ideales para el baño y la práctica de deportes acuáticos, como kayak y paddle surf.