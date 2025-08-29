El bonito municipio de las Rías Baixas donde la princesa Leonor encuentra su hogar: "Me sentí una más"

La princesa Leonor comenzará el próximo lunes 1 de septiembre su tercer y último año de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Se incorporará como una alumna más, sujeta con ellos a las estrictas normas y a una importante carga lectiva.

La ruta militar de Leonor concluirá con un último curso destinado a prepararla como futura reina y comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Antes de ello, pasó por Marín (Pontevedra), un pintoresco municipio de las Rías Baixas que la princesa ya considera su hogar.

"Galicia es tierra de acogida"

Playa de Aguete, en Marín (Pontevedra) Shutterstock

Marín (Pontevedra) fue la casa de la princesa de Asturias durante cuatro meses. Allí, se formó en la Escuela Naval y navegó a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, además de recibir la distinción de Hija Adoptiva de la mano de la alcaldesa de la localidad, María Ramallo Vázquez.

"Galicia es tierra de acogida y puedo dar fe, porque me sentí como una gallega más. Mi vida en la Rúa de Pontevedra fue intensa y exigente, pero también pude disfrutar del buen ambiente y de la comida, sobre todo en los furanchos", confesó en su discurso al recibir la Medalla de Galicia y el título de Hija Predilecta de Marín.

A orillas de la ría de Pontevedra, la villa de Marín acoge desde 1943 la Escuela Naval Militar, una institución emblemática que hoy sigue vibrante, llena de estudiantes y buques. De ahí que no extrañe que encontrara en Marín un verdadero hogar.

Marín es un punto de referencia en las Rías Baixas para la práctica de actividades al aire libre, ya sean acuáticas, como de tierra. Aúna como ningún otro destino lo cultural con lo paisajístico y con buenos planes de ocio, destacando también su deliciosa gastronomía.

El Roteiro dos Cinco Miradoiros permite contemplar las mejores vistas de Marín y su entorno de la ría de Pontevedra. El mirador de Portocelo, el mirador de O Cruceiro do Vento y el de Castro Subidá son algunos de los incluidos en esta ruta.

Y para el público infantil, el Parque dos Sentidos, llamado también la Granxa de Briz, brinda un espacio multifuncional donde deslizarse por un enorme tobogán, escalar un rocódromo, y experimentar con los sonidos, los instrumentos y el agua. La entrada es libre y gratuita.

Durante su estancia en Galicia, la princesa Leonor también tuvo la oportunidad de conocer la península del Morrazo, donde se encuentra el astillero Rodman Polysh y se disfruta de una de las mejores gastronomías de la región.

Asimismo, recorrió Ferrol, con su Museo Naval, el astillero de Navantia y el imponente Castillo de San Felipe.