Así es uno de los pueblos más bonitos de la ría de Vigo: 20 kilómetros de costa con playas paradisíacas

La ría de Vigo es uno de esos lugares que, una vez los visitas, no puedes olvidar. Repleta de lugares mágicos, playas que podrían protagonizar cualquier postal caribeña y una gastronomía exquisita, esta joya de las Rías Baixas es mucho más que un destino turístico: es una experiencia que merece la pena disfrutar. Desde pueblos con tanto encanto como Cangas o Marín, la comarca do Morrazo está repleta de planes y paisajes entre los que destaca un municipio que, quizá pasa más desapercibido, pero es espectacular.

Este lugar menos conocido y, precisamente por eso, aún más especial es un pueblo que combina lo mejor de Galicia: buena comida, playas increíbles y actividades al aire libre para disfrutar. En este artículo de Treintayseis, te hablamos sobre este rincón perfecto donde vivir el auténtico espíritu gallego.

Las playas son las protagonistas de esta villa costera

Vistas desde la Torre de Meira Concello de Moaña

Se trata de Moaña, municipio de la comarca del Morrazo (Pontevedra), junto con Cangas, Marín, Bueu y Vilaboa, que alberga rincones que son un verdadero espectáculo. Los más futboleros conocerán este lugar por ser el pueblo natal del celtista Iago Aspas, un símbolo para todos los vigueses. Son muchos los planes que hacer en Moaña y un sinfín de cosas que ver en este bonito enclave de las Rías Baixas.

A un paso de las ciudades de Vigo y Pontevedra, apenas hay una distancia de 19 y 26 kilómetros, respectivamente, Moaña tiene una superficie de 31,5 kilómetros cuadrados y 20 kilómetros de costa donde se encuentran playas que son un completo paraíso; desde pequeñas calas para alejarse del mundo, hasta otras que reciben una mayor afluencia de gente.

Concello de Moaña Los 10 mejores planes y cosas que ver en Moaña de visita

Los arenales más recomendables son la playa de Xunqueira, de fácil acceso y de gran belleza situada en la parroquia de Tirán, y la playa do Con, un arenal de color tostado de unos 150 metros de longitud. También destacan otras playas como la de Meira, donde puedes observar la construcción de las bateas, y la playa Niño do Corvo, perfecta para encontrar la plena tranquilidad.

El municipio de Moaña tiene varios miradores desde los que disfrutar de vistas de ensueño de la villa y de la ría de Vigo. Si quieres ver una panorámica espectacular, no dudes en desplazarte al miradoiro da Fraga, en Meira, o el miradoiro das Mans do Monte, en Domaio, a 627 metros sobre el nivel del mar y con sus "manos" giratorias como protagonistas.

Monte Faro de Domaio Concello de Moaña

No son los únicos miradores presentes en la localidad, sino que también puedes optar por el Miradoiro do Monte Faro (Domaio), Miradoiro da Paralaia (San Martiño) o el Miradoiro de Outeiro de Aviador (Meira). No obstante, Moaña no solo merece la pena por sus playas o las vistas a la ría de Vigo desde sus miradores, conocer el interior del pueblo también es una experiencia que debes llevar a cabo, pues el municipio es una combinación perfecta de mar y montaña. Es recomendable visitar el Pazo da Moura, una pequeña piscina natural de las aguas procedentes del río Muíños que siguen su curso hasta crear una fervenza dirección a Domaio.

Si eres de las personas aventureras que no se conforma con visitar playas o monumentos, sino que necesita realizar actividades, debes saber que en Moaña puedes realizar un sinfín de rutas de senderismo. Moaña conserva uno de los mejores bosques caducifolios atlánticos, por lo que pasear por su interior es una absoluta maravilla. Entre las sendas más populares destaca la Ruta Ecológica do Morrazo GR-59 de una longitud de 84 kilómetros.

Río da Fraga Concello de Moaña

Otras rutas recomendables y accesibles son la Ruta do Río Fraga, de 6 kilómetros y dificultad media; el Sendeiro de Rial da Arca, de 2,4 km, y la Ruta do río da Freixa e da Miñouba, de 7 km. Junto a todo esto, no nos podemos olvidar de la oferta gastronómica de Moaña, en la que destacan los productos frescos del mar típicos de la ría: camarones, nécoras, pulpo, mejillones...

Patrimonio histórico y cultural de Moaña

Castro de Montealegre Concello de Moaña

Moaña guarda tesoros arqueológicos que cuentan su historia más antigua, como el Castro de Montealegre, uno de los primeros castros excavados en Galicia, situado en una posición estratégica cerca del estrecho de Rande. También destacan el Dolmen de Chandarquiña, un monumento megalítico de más de 5.000 años, y la Torre de Meira, una antigua fortaleza medieval parcialmente recuperada gracias a excavaciones recientes.

En el plano cultural, Moaña vibra con festivales como el Intercéltico do Morrazo, el más veterano de Galicia, que llena las calles de música tradicional a finales de julio. Agosto trae consigo el Festival de Jazz y la feria medieval Moaña Antiqua, que transforma el casco histórico con artesanía, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia. Si tu visita coincide en estas fechas, no dudes en disfrutar al máximo de la cultura gallega.