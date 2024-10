El mirador más "instagrameable" de Nigrán tiene vistas al Val Miñor y la ría de Vigo

El mirador de Piricoto do Vilar Turismo Rías Baixas Nigrán

La costa de la provincia de Pontevedra presume de tres extraordinarias rías salpicadas por un sinnúmero de pequeños acantilados, grandes playas y calas, islas paradisíacas y pintorescos pueblos pesqueros con un encanto de lo más especial. Además, aquí los montes y montañas parecen abrazar el mar desde el interior, dando forma a una serie de paisajes que combinan la serenidad del Atlántico con la imponente belleza del rural de Galicia. No es casualidad que esta zona de las Rías Baixas se encuentre repleta de miradores y rincones naturales desde los que poder contemplar la naturaleza en su máxima expresión.

De todos cuantos miradores adornan las Rías Baixas, uno de los más instagrameables y fotogénicos del sur de Galicia se mantiene oculto en las tierras altas de la localidad Nigrán. En los montes de la parroquia de Santa baia de Camos, a unos 300 metros de altitud en la estribación sur de la sierra, se emplaza este precioso mirador conocido como O Piricoto de Vilar. Enmarcado a medio camino entre el cielo y la tierra, este mágico rincón ofrece una pequeña pasarela de madera y un balcón panorámico con unas vistas espectaculares hacia el Val Miñor, la ensenada de Baiona e incluso una buena parte de la ría de Vigo.

Entre el cielo y la tierra en Nigrán

Vistas desde el mirador do Piricoto do Vilar Wikiloc Nigrán

Fue en el año 2020 cuando en los límites de la parroquia de Camos se habilitó el nuevo mirador do Piricoto de Vilar, aunque lo cierto es que esta cima siempre se había tratado de un rincón muy visitado y utilizado como punto de observación. En cualquier caso, la renovada balconada de madera de esta zona privilegiada y estratégica del municipio de Nigrán le otorgó al lugar un atractivo de lo más especial, dotando a todo el entorno natural de una imagen mucho más humanizada y segura gracias a las pasarelas y barandillas instaladas.

Este mirador pontevedrés se enmarca a unos 291 metros de altitud, en un espacio completamente abierto rodeado de paisajes verdes y con el horizonte marino como telón de fondo. De hecho, desde lo más alto de la plataforma panorámica es posible recorrer con la mirada los valles verdes de las Rías Baixas y O Baixo Miño, distinguir una parte de la ría de Vigo y hasta observar la ensenada de Baiona con su emblemática fortaleza y hasta la silueta bien definida de Cabo Silleiro.

Desde el centro de la plataforma, justo al frente de la misma se alza también majestuosa la Serra da Groba, un importante sistema montañoso que atraviesa los municipios de Baiona, Oia y O Rosal en dirección norte-sur. De igual manera, el Monte do Castelo y el área de recreo del Outeiro dos Mouros se perfilan en el horizonte más próximo de O Piricoto do Vilar.

¿Cómo llegar a este mirador de Nigrán?

Monumento a Milladoiro en Chandebrito Turismo Nigrán Nigrán

Para alcanzar el mirador do Piricoto do Vilar de Nigrá ntendremos que recorrer primero una pista forestal a lo largo de poco más de dos kilómetros desde el entorno del campo de fútbol de la parroquia de Chandebrito, y si bien es posible hacer el recorrido en coche hay que tener en cuenta que no se trata de una carretera apta para cualquier tipo de vehículo, especialmente en épocas de fuertes lluvias. Merece la pena recordar que en el punto de partida de esta pequeña ruta también podremos observar el llamativo conjunto escultórico dedicado al grupo folk de Milladoiro, ubicado muy cerca del parque forestal de Chans de Rapadouro y del propio campo de fútbol.

De todas formas, para los amantes del senderismo, la naturaleza y los planes al aire libre, una gran opción para visitar el mirador nigranés es hacerlo a través de la conocida como Senda das Medoñas, un recorrido circular de unos 8,5 kilómetros que se extiende a través de las paroquias interiores de Priegue, Chandrebito y Camos. Se trata de un sendero catalogado con una dificultad de nivel medio, pues existe algún que otro desnivel importante a su paso. No obstante, vale la pena seguir la estela de esta ruta atraviesa varios petroglifos y miradores de enorme belleza entre los que se encuentra el citado mirador do Piricoto do Vilar.