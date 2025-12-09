Aterriza en Galicia un megaparque de hinchables de 800 m2: abierto hasta el 1 de febrero y sorteo de 10 entradas
Entre las atracciones más destacadas se encuentran un tobogán de 6 metros de altura y un muro de escalada
Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina. Miles de niños y jóvenes gallegos tendrán por delante un par de semanas para descansar de los exámenes y disfrutar de una época tan especial del año.
Para aprovechar las vacaciones al máximo, Silleda (Pontevedra) acogerá durante todas las navidades (y hasta el 1 de febrero) un megaparque hinchable de 800 metros cuadrados, con un tobogán de 6 metros de altura y otras actividades.
Tobogán de 3 metros, muro de escalada y mucho más
Ya es oficial: después del éxito de este verano, Jump Kingdom regresa a la Feira Internacional de Galicia. El megaparque hinchable hará una parada en Silleda (Pontevedra) del 19 de diciembre al 1 de febrero de 2026 para que niños y adultos tengan un momento de diversión en familia.
Apenas quedan diez días para que Jump Kingdom regrese a Galicia con un montón de actividades e hinchables, entre los que destacan un tobogán de seis metros de altura, un muro de escalada, zona infantil para los más pequeños y mucho más.
El parque estará abierto todos los días del 19 de diciembre al 11 de enero. Además, del 15 de enero al 1 de febrero abrirá los jueves, viernes, sábados y domingos para que nadie se quede sin disfrutar de su visita.
Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.
La entrada general tiene un precio de 12 euros por persona e incluye una hora y media de diversión, distribuida en tres turnos: de 16:00 a 17:30 horas, de 17:30 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas.
Los niños pueden acceder a partir de 3 años, y se recomienda que, entre los 3 y los 8 años, entren acompañados de un adulto responsable. El uso de calcetines antideslizantes es obligatorio. En caso de no disponer de ellos, se pueden adquirir en taquilla por 2 euros el par.
A continuación, te detallamos el calendario de apertura del megaparque de hinchables Jump Kingdom:
Diciembre
- Viernes, 19 de diciembre
- Sábado, 20 de diciembre
- Domingo, 21 de diciembre
- Lunes, 22 de diciembre
- Martes, 23 de diciembre
- Viernes, 26 de diciembre
- Sábado, 27 de diciembre
- Domingo, 28 de diciembre
- Lunes, 29 de diciembre
- Martes, 30 de diciembre
Enero
- Viernes, 2 de enero
- Sábado, 3 de enero
- Domingo, 4 de enero
- Lunes, 5 de enero
- Martes, 6 de enero (Día de Reyes)
- Miércoles, 7 de enero
- Jueves, 8 de enero
- Viernes, 9 de enero
- Sábado, 10 de enero
- Domingo, 11 de enero
- Jueves, 15 de enero
- Viernes, 16 de enero
- Sábado, 17 de enero
- Domingo, 18 de enero
- Jueves, 22 de enero
- Viernes, 23 de enero
- Sábado, 24 de enero
- Domingo, 25 de enero
- Jueves, 29 de enero
- Viernes, 30 de enero
- Sábado, 31 de enero
Febrero
- Domingo, 1 de febrero
10 entradas gratis en juego
Para celebrar su regreso a Galicia, Jump Kingdom sortea 5 entradas dobles para disfrutar de sus instalaciones de forma totalmente gratuita.
Para participar, solo hay que seguir su cuenta, darle 'me gusta' a la publicación, mencionar a un amigo y compartirla en las historias de Instagram.
El sorteo se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.