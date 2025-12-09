Aterriza en Galicia un megaparque de hinchables de 800 m2: abierto hasta el 1 de febrero y sorteo de 10 entradas

Las vacaciones de Navidad están a la vuelta de la esquina. Miles de niños y jóvenes gallegos tendrán por delante un par de semanas para descansar de los exámenes y disfrutar de una época tan especial del año.

Para aprovechar las vacaciones al máximo, Silleda (Pontevedra) acogerá durante todas las navidades (y hasta el 1 de febrero) un megaparque hinchable de 800 metros cuadrados, con un tobogán de 6 metros de altura y otras actividades.

Tobogán de 3 metros, muro de escalada y mucho más

Ya es oficial: después del éxito de este verano, Jump Kingdom regresa a la Feira Internacional de Galicia. El megaparque hinchable hará una parada en Silleda (Pontevedra) del 19 de diciembre al 1 de febrero de 2026 para que niños y adultos tengan un momento de diversión en familia.

Apenas quedan diez días para que Jump Kingdom regrese a Galicia con un montón de actividades e hinchables, entre los que destacan un tobogán de seis metros de altura, un muro de escalada, zona infantil para los más pequeños y mucho más.

El parque estará abierto todos los días del 19 de diciembre al 11 de enero. Además, del 15 de enero al 1 de febrero abrirá los jueves, viernes, sábados y domingos para que nadie se quede sin disfrutar de su visita.

Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

La entrada general tiene un precio de 12 euros por persona e incluye una hora y media de diversión, distribuida en tres turnos: de 16:00 a 17:30 horas, de 17:30 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:30 horas.

Los niños pueden acceder a partir de 3 años, y se recomienda que, entre los 3 y los 8 años, entren acompañados de un adulto responsable. El uso de calcetines antideslizantes es obligatorio. En caso de no disponer de ellos, se pueden adquirir en taquilla por 2 euros el par.

A continuación, te detallamos el calendario de apertura del megaparque de hinchables Jump Kingdom:

Diciembre

Viernes, 19 de diciembre

Sábado, 20 de diciembre

Domingo, 21 de diciembre

Lunes, 22 de diciembre

Martes, 23 de diciembre

Viernes, 26 de diciembre

Sábado, 27 de diciembre

Domingo, 28 de diciembre

Lunes, 29 de diciembre

Martes, 30 de diciembre

Enero

Viernes, 2 de enero

Sábado, 3 de enero

Domingo, 4 de enero

Lunes, 5 de enero

Martes, 6 de enero (Día de Reyes)

Miércoles, 7 de enero

Jueves, 8 de enero

Viernes, 9 de enero

Sábado, 10 de enero

Domingo, 11 de enero

Jueves, 15 de enero

Viernes, 16 de enero

Sábado, 17 de enero

Domingo, 18 de enero

Jueves, 22 de enero

Viernes, 23 de enero

Sábado, 24 de enero

Domingo, 25 de enero

Jueves, 29 de enero

Viernes, 30 de enero

Sábado, 31 de enero

Febrero

Domingo, 1 de febrero

10 entradas gratis en juego

Para celebrar su regreso a Galicia, Jump Kingdom sortea 5 entradas dobles para disfrutar de sus instalaciones de forma totalmente gratuita.

Para participar, solo hay que seguir su cuenta, darle 'me gusta' a la publicación, mencionar a un amigo y compartirla en las historias de Instagram.

El sorteo se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre.