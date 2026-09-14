Rebajado más de 100 euros el armario más bonito de Jysk: en color roble y con 5 estrellas de valoración

Septiembre funciona como un segundo inicio del año: marca el fin de las vacaciones de verano y muchas personas se fijan metas como ir al gimnasio y comer más sano.

Este mes también es perfecto para renovar y actualizar el hogar, desde incorporar nuevos cojines y mantas hasta sustituir ese armario que llevas meses queriendo cambiar.

5 puertas y 3 cajones y acabado en color roble

Precisamente, para quienes buscan un nuevo mueble en el que guardar ropa y zapatos, Jysk ha rebajado más de 100 euros uno de sus modelos más bonitos de la temporada.

El armario Odense, con número de referencia 3670546, cuenta con cinco puertas y tres cajones y presenta un elegante acabado en color roble.

Sus dimensiones son de 179 cm de ancho, 210 cm de alto y 60 cm de profundidad, por lo que ofrece un amplio espacio de almacenamiento.

Armario Odense. Ref: 3670546 Jysk

Tal y como se aprecia en las imágenes, el interior del armario permite organizar todo tipo de prendas y accesorios: desde camisetas, pantalones y abrigos en las barras y estantes hasta zapatos y complementos.

Los tres cajones, por su parte, resultan especialmente prácticos para guardar ropa interior, calcetines y otras prendas pequeñas como pañuelos y cinturones.

Se trata de una opción ideal para quienes necesitan ganar espacio de almacenamiento y mantener el dormitorio perfectamente ordenado.

Oferta disponible hasta el 20 de septiembre

El precio habitual del armario Odense es de 479 euros, pero gracias al descuento se puede comprar por 375 euros, lo que supone un ahorro de 104 euros. Eso sí, se trata de una oferta temporal que estará disponible hasta el próximo 20 de septiembre.

El armario tiene un peso de 150 kilos y se entrega desmontado, aunque Jysk incluye unas sencillas instrucciones de montaje para poder instalarlo sin complicaciones.

Además, el modelo cuenta con devoluciones ilimitadas sin límite de tiempo, 30 días de garantía de precio y opción de entrega flexible en la dirección que prefieras, ya sea en tu domicilio o en tienda con recogida gratuita.

Los clientes, en su mayoría, coinciden en que el armario Odense es espacioso y práctico. "Muy fácil de montar con el plano incluido, explicado y descrito con claridad, y todo muy bien empaquetado", señala Luc.

Serena, por su parte, agrega: ¡Armario de excelente calidad con un espacio de almacenamiento perfecto! ¡Fácil de montar e instrucciones muy claras! ¡Realmente satisfecha!