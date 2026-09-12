Música, xantar popular y fiesta de la espuma: El barrio vigués de Teis celebra su XIX Festa Veciñal

El barrio vigués de Teis acoge este sábado una jornada para unir a la veciñanza del barrio y reivindicar la recuperación de los terrenos de la ETEA para el barrio. La Asociación Vecinal de Teis organiza en la plaza de la ETEA la XIX Fiesta Vecinal de Teis, una fiesta repleta de música, ambiente y buena gastronomía.

Este es el décimo noveno año que se celebra este evento en la plaza de la ETEA, con el objetivo de demostrar el potencial que tiene este espacio para la celebración de eventos. Además, esta edición coincide con el 50 aniversario de la Asociación de Vecinos, siendo una de las más antiguas de Vigo.

A lo largo de esta jornada se desarrollará un amplio programa de actividades para los vecinos y vecinas de Teis, con mucha música, comida vecinal y animación para los niños.

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