La influencer Violeta Mangriñán disfruta de Baiona y Vigo: "No asimilo esta maravilla de lugar"

Galicia ha ganado popularidad en los últimos años como destino turístico para influencers y personalidades populares del mundo de los medios de comunicación. Si hace unas semanas era el periodista Jesús Cintora el que se dejaba ver por las Rías Baixas y, más concretamente, por la ciudad olívica, en las últimas horas la creadora de contenido valenciana Violeta Mangriñán ha compartido algunos momentos en este entorno con sus más de 2,5 millones de seguidores.

Así, la fundadora de Maison Matcha ha visitado el entorno de Baiona, el siempre espectacular Faro Silleiro, y otras zonas del Val Miñor. "Es que no asimilo esta maravilla de lugar", ha escrito en alusión a todo este entorno, en el que ha disfrutado de comer y cenar en lugares "de toda la vida".

Con todo, y debido al cambio de tiempo, la influencer se ha decidido a pasear por la ciudad olívica, que no había conocido hasta el momento. También a descubrir algunas de sus tiendas.

Violeta Mangriñán está disfrutando este verano de las pequeñas cosas y del tiempo de calidad con sus seres queridos. En las últimas semanas también ha compartido el proceso de reforma de la casa que ha adquirido en un pequeño pueblo, en donde la valenciana tendría arraigo familiar.