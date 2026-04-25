Las termas gratuitas al aire libre con aguas a 40º y una piscina de agua fría: un espacio verde a orillas del Miño

Ourense es considerada la "Capital Termal de Galicia" por la gran oferta de espacios de termalismo, tanto gratuitos como de pago, que ofrece a locales y visitantes.

Estos numerosos manantiales de aguas mineromedicinales hacen que la ciudad de As Burgas sea uno de los principales reclamos para vivir la experiencia que ofrece el termalismo.

Termas al aire libre de acceso gratuito

Pozas de Outariz y Burga de Canedo, en Ourense.jpg ourense.gal

Uno de estos lugares destacables de Ourense es Burga de Canedo, que combina a la perfección naturaleza y relax al máximo nivel.

Situadas en el paseo termal de Ourense, forman parte de un amplio espacio al aire libre pensado para disfrutar del agua termal en un ambiente magnífico por el margen derecho del río Miño.

Algo muy positivo es que están a unos 100 metros del espacio termal de Outariz y a 450 metros de las Termas de Outariz, por lo que puedes plantearte la idea de visitar ambos lugares y hacer un 2x1 en tu visita.

La Burga de Canedo destaca por su practicidad. Dispone de tres vasos dobles de agua caliente y uno de agua fría, todos ellos al aire libre. (La zona de Outariz cuenta con un vaso de agua fría y tres de agua caliente).

El contraste entre temperaturas permite aprovechar mejor la experiencia termal. El agua caliente se mantiene en un rango ideal para el baño, alrededor de los 38-40º, mientras que el agua fría sirve para activar la circulación y refrescarse.

Su entorno es ideal para vivir una jornada de lo más agradable. Está ubicado en una zona ajardinada, lo que hace que la experiencia sea más tranquila y agradable, con ese toque de naturaleza gallega tan especial.

Pozas de Outariz y Burga de Canedo.jpg Turismo de Ourense

Aquí puedes desconectar y olvidarte del estrés de la vida diaria y del trabajo para conectar contigo mismo y la naturaleza.

Por otro lado, las instalaciones están bien preparadas con vestuarios, taquillas, duchas exteriores y fuentes de agua potable, lo que facilita y mejora todo. Solo necesitas lo básico: bañador, chanclas, toalla y, si quieres, candado para la taquilla.

Otro punto muy importante es su acceso libre y gratuito, algo que lo convierte en una opción muy atractiva frente a otros balnearios. Eso sí, ten en cuenta que el aforo es limitado y que el tiempo máximo de estancia es de 90 minutos.

Si por algo destaca la Burga de Canedo es por las propiedades de sus aguas: son de mineralización débil, hipertermales, biocarbonatadas sódicas, fluoradas y sulfuradas.

Además, emergen a temperaturas cercanas a los 60º desde la roca granítica, lo que les da ese carácter tan natural y particular.

Así, si quieres una experiencia que te permita relajarte y desconectar, sin tenerlo que planificar demasiado, la Burga de Canedo te está esperando.