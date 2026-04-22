Vigo organiza visitas guidas por el Pazo de Castrelos por el Día Europeo de Jardines Históricos

Vigo se sumará este domingo 26 de abril a la VII edición del Día Europeo de Jardines Históricos. El Concello ha organizado una jornada de puertas abiertas en el jardín del Pazo de Castrelos, recinto incluido en la ruta europea de jardines históricos.

Como ha informado el portavoz socialista Carlos López Font, el gobierno local ha organizado una visita guiada en la que explicarán las características y peculiaridades de los jardines, su historia y su valor social. Habrá ocho turnos de una hora de duración para disfrutar de un histórico enclave de uno de los pulmones verdes de la ciudad.

Cuatro turnos serán por la mañana: comenzarán a las 10:00 y rematarán a las 14:00 horas. Otros tantos se celebrarán durante la tarde, entre las 17:00 y las 21:00 horas. Los grupos contarán con un máximo de 25 personas. Las inscripciones a esta actividad que el Concello organiza desde 2023 se pueden hacer a través del teléfono de información municipal 010.