Vigo entra en la cuenta atrás para la apertura de los chiringuitos de playa

Este próximo viernes, 27 de marzo, no sólo comenzará el fin de semana grande de la Reconquista, sino que, lejos del centro urbano, también se convierte en una fecha señalada para muchos vigueses.

Y es que, coincidiendo con la romería urbana y la llegada de la Semana Santa, a finales de esta semana será el primer día en que los kioskos de playa podrán abrir y dar servicio a los que se acerquen a los arenales de la ciudad.

Hasta el año pasado, los chiringuitos estaban obligados a cerrar entre el fin de la Semana Santa y el 1 de junio con el inicio de la temporada de verano. Pero este 2026, el Concello de Vigo se ha acogido a la modificación normativa de la Xunta de Galicia dentro de la Lei do Litoral, que permite que abran de manera ininterrumpida hasta el 31 de octubre, si así lo consideran.

Según el Concello, hay, actualmente, diez kioscos de playa: Alcabre (1), La Fuente (2), Samil (4), O Vao (2) y Etea (1).

Hay que recordar que el año pasado se produjo un retraso en la adjudicación de las concesiones, por lo que su apertura no se produjo hasta mediados de julio.