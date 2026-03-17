Iván Ferreiro celebra con la marca gallega Vazva sus 35 años de carrera: "Por lo local. Por lo cercano" @pacrispa

Iván Ferreiro está de aniversario este año: 35 años de carrera musical que celebra con una gira que le llevará, entre otros muchos escenarios, por el de Castrelos. Pero, además, se ha unido con una marca gallega para lanzar una colección limitada de ropa.

Esta colección especial y limitada llega de la mano de la firma coruñesa Vazva, que ha hecho de la sostenibilidad su bandera. Estas camisetas y sudaderas ya están a la venta en sus tiendas físicas y también online; además, lo estarán también en la gira de Ferreiro.

En línea con esta unión de fuerzas, este próximo domingo se realizará una limpieza de Playa América, el arenal que inspiró la canción Turnedo, una convocatoria de la plataforma We Sustainability que se llevará a cabo con la colaboración del Concello de Nigrán a las 11:00 horas con el Campo de Fútbol Lourido como punto de encuentro.