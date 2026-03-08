Confirmado: Vigo tiene más de 200 plazas para que mayores de 55 años disfruten de estancias en balnearios

Buenas noticias para los vecinos de Vigo. La Diputación de Pontevedra acaba de establecer una reserva de más de 200 plazas para que las personas mayores empadronadas en la ciudad olívica puedan acceder de forma directa al programa +Benestar.

Los balnearios se han convertido en un pasatiempo muy solicitado por personas mayores, y no es de extrañar: las aguas mineromedicinales tienen propiedades que favorecen tanto la salud física como la salud mental.

Más de 200 plazas directas para Vigo

Con todo ello, el programa +Benestar ofrece estancias en balnearios, talasos o spas de la provincia a precios reducidos. Ahora, los vecinos de Vigo cuentan con una reserva de más de 200 plazas para acceder de forma directa al programa.

En las últimas ediciones de este programa se registró una alta demanda de personas empadronadas en la ciudad clínica. Así, ante la negativa del Gobierno local a adherirse a esta iniciativa, la Diputación de Pontevedra ha tomado la decisión de establecer una reserva de plazas para los vecinos de la ciudad.

El 10% de las plazas del régimen general del programa +Benestar se destina a personas empadronadas en municipios que, en palabras de la Diputación de Pontevedra, se "niegan" a inscribirse como entidades colaboradoras.

"En la práctica, esto supone más de 200 plazas disponibles para Vigo", precisó la vicepresidenta de la institución, Luisa Sánchez.

Estancias de 6 días y 5 noches en pensión completa

El programa +Benestar tiene como objetivo fomentar el envejecimiento activo en establecimientos hoteleros de las Rías Baixas (balnearios, talasos o spas) y, al mismo tiempo, pretende ser un programa dinamizador de la economía de la provincia que impulse la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo en el sector turístico durante los períodos de menor actividad.

En este sentido, el programa +Benestar consiste en una estancia de seis días y cinco noches en un hotel con talaso, spa u otras instalaciones de características similares de la provincia, en régimen de pensión completa y con actividades de animación sociocultural.

La edición de 2026 cuenta con 2.097 plazas de régimen general, 200 reservadas para vecinos empadronados en Vigo, y 30 de régimen especial, de las cuales podrán beneficiarse las personas de 55 años o más de la provincia de Pontevedra.

El programa se desarrollará en ocho establecimientos termales de la provincia, situados en Sanxenxo, O Grove y Lalín, y los precios oscilarán entre los 275 y 334 euros. A continuación, te detallamos la lista completa:

Establecimiento Precio con persona descontando la subvención de la Diputación de Pontevedra Precio por persona para plazas de régimen especial Gran Talaso Hotel Sanxenxo 4* (Sanxenxo) 334 € 34,00 € Hotel Carlos I Silgar 4* (Sanxenxo) 334 € 34,00 € Hotel Spa Norat Torre do Deza 4* (Lalín) 299 € 0,00 € Hotel Spa Galatea 4* (Portonovo, Sanxenxo) 305 € 5,00 € Hotel Novo Astur & Spa 3* (Vilalonga, Sanxenxo) 275 € 0,00 € Hotel Norat Marina and Spa 4* Superior (O Grove) 305 € 5,00 € Hotel Spa Norat O Grove 3* Superior (O Grove) 277 € 0,00 € Talaso Hotel Louxo La Toja 4* (Illa da Toxa, O Grove) 329 € 29,00 €

Las personas interesadas deberán rellenar sus solicitudes antes del 13 de marzo y a través del formulario normalizado disponible en la Sede electrónica de la Diputación de Pontevedra. Opcionalmente, las solicitudes podrán presentarse de forma presencial.