Escapa de lo típico: ideas únicas para celebrar San Valentín en Vigo

Se acerca el 14 de febrero y muchos vigueses todavía no saben qué regalar a su pareja este San Valentín. Los clásicos como bombones y flores nunca fallan, pero quienes quieran salirse de lo habitual y demostrar que han puesto tiempo y cariño en su detalle se enfrentan a un reto mayor.

Para que no te pille el toro, en Treintayseis hemos preparado un recopilatorio de planes y regalos que se pueden disfrutar en Vigo. Desde experiencias gastronómicas hasta conciertos en directo y regalos originales, la ciudad ofrece opciones para todos los estilos, gustos y presupuestos. Porque aunque el amor se celebra todos los días, no está de más aprovechar el 14 de febrero para demostrar cuánto quieres a tu pareja.

San Valentín con sabor: cenas y showcookings para celebrar el amor

Mesa del chef Cedida

La gastronomía se presenta como una opción infalible para disfrutar de este 14 de febrero en pareja. Restaurantes como El Olivo y espacios como el Palacio de la Oliva ofrecen experiencias que van mucho más allá de una cena romántica.

El restaurante El Olivo, especializado en carnes, pescados y mariscos a la brasa en horno Josper, propone tres menús especiales para celebrar el día de los enamorados:

Menú Palacio : tres entrantes, plato principal de carne, postre y café.

Menú Ría : tres entrantes, plato principal de pescado, postre y café.

Menú El Olivo: tres entrantes, plato principal de carne y pescado, postre, tabla de quesos y café.

Los precios parten de 59 euros por persona (sin incluir bebidas) y el restaurante ofrece reservados, sala principal, mesa del chef y parking privado gratuito, garantizando una velada cómoda y especial.

Y, para quienes buscan algo más interactivo, el Palacio de la Oliva ofrece sesiones de showcooking, una experiencia en directo en la que los participantes pueden observar, aprender y colaborar en la preparación de un plato sorpresa.

El próximo taller será de repostería y tendrá lugar el sábado 21 de febrero de 11:00 a 14:00 horas e incluye:

Bienvenida con café o zumo

Rocas de chocolate, trufas, pasta de té

Tartaletas de lemon pie y merengue Pavlova con fresas

Postre sorpresa preparado por los asistentes

Brunch final con bebidas incluidas

El precio por persona es de 45 euros, incluyendo bebidas y brunch. Una propuesta perfecta para parejas que quieran combinar amor, creatividad y dulce gastronomía.

San Valentín al ritmo del pop

Para aquellos que quieran terminar el día más romántico del año bailando con su enamorado, el Rouge Club de Vigo ofrece el plan perfecto: un concierto de Malmö 040, una de las bandas revelación del pop nacional. La cita comenzará a las 20:30 horas y forma parte de su Los De Siempre Tour 2025, un recorrido por España donde presentan su nuevo disco "Cuando Éramos Felices Sin Saberlo" y repasan los himnos que les han acompañado desde sus inicios.

Regalos sostenibles que demuestran mucho amor

Bolso reversible Cedida

Para quienes, más que una experiencia, prefieren regalar algo tangible este San Valentín, el centro comercial Camelias ofrece opciones que facilitan la elección a los indecisos. Cada vez ganan más protagonismo los detalles sostenibles y artesanales, como la propuesta destacada de la tienda "Arrolos de Mai", ubicada dentro del propio centro comercial.

Se trata de un maxi bolso con inspiración japonesa, confeccionado en panamá de algodón orgánico en el exterior y algodón orgánico en el interior. "Reversible y versátil, permite adaptarlo a distintos usos, combinando funcionalidad y diseño", explican desde la tienda. Además, cuenta con el sello de Artesanía de Galicia, un distintivo que garantiza calidad, autenticidad y trabajo artesanal local.

Un regalo pensado para quienes valoran la moda responsable, la creatividad y la estética minimalista, convirtiéndose en una alternativa original y práctica frente a los clásicos detalles de San Valentín.

Taller de joyería y brunch en Salitre Joyas

Por último, para quienes buscan un plan original y creativo, Salitre Joyas propone un taller para diseñar y crear tu propia joya. Se trata de una idea original con la que tener un recuerdo de este San Valentín para toda la vida. La experiencia, que combina creatividad y gastronomía, incluye:

Una explicación previa sobre técnicas, uso de materiales y combinaciones de colores.

Todos los materiales necesarios para diseñar, crear, cocer y finalizar tus pendientes.

Los pendientes totalmente terminados para llevarte a casa.

Un brunch durante el tiempo de horneado, para disfrutar mientras tu creación se cuece.

El taller se celebrará en Salitre Joyas (Eduardo Iglesias 4) a las 10:30 horas, con un precio de 50 euros por persona. Una propuesta perfecta para quienes quieran un San Valentín diferente, lleno de manualidades, aprendizaje y sabor.