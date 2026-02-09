Hugo y Lara, los gallegos de La Isla de las Tentaciones, serán padres por segunda vez

Los influencers gallegos Lara Tronti y Hugo Pérez Cabaleiro, conocidos especialmente tras su paso por La Isla de las Tentaciones y como la pareja más sólida de todas sus ediciones, han anunciado que serán padres por segunda vez.

Tronti y Cabaleiro, que acumulan -cada uno- más de 700.000 seguidores en Instagram, residen en Galicia y continúan dedicándose a las redes sociales tras su paso por el popular programa de la cadena Telecinco, aunque con una vida tranquila y normal en su localidad natal.

Es por lo anterior por lo que la pareja cuenta con una fiel y respetuosa comunidad con la que este pasado fin de semana han compartido la buena nueva: "Hay noticias que llenan el corazón y que estábamos deseando contaros y que ya por fin seáis parte de este nuevo camino", escribieron ambos en sus perfiles. "Volvemos a vivir algo muy bonito".

Una bonita noticia que los dos influencers acompañaron de imágenes del mar y de la playa, un entorno en el que siempre es habitual verlos disfrutar en familia y también junto a sus inseparables animales.