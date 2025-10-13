De Allariz (Ourense) al Palacio Real: "La reina Letizia es comprometida y muy de nuestro tiempo"

Inés Rodríguez, natural de Ourense, es mucho más que una artesana. Es una ingeniera del tejido y una experimentadora nata. Pero además, es la prueba fehaciente de que es posible llegar muy lejos desde lugares recónditos.

Ella vive en Allariz, refugio de emprendedores rurales y de proyectos innovadores en este ámbito, pero ha podido llegar muy lejos con sus creaciones: en 2023 ganó el Premio Nacional de Artesanía en la categoría de Producto por su manta elaborada con fibra de proteína láctea.

Este pasado domingo, la ourensana, junto a otros Premios Nacionales, viajó hasta Madrid para participar en la recepción que Sus Majestades Los Reyes ofrecieron en el Palacio Real con motivo del Día de la Hispanidad. La artesana vivió este día con "emoción y orgullo", y destacó su importancia para el sector al que pertenece.

"Me sentí muy bien. Evidentemente, ha sido un honor para mí y un orgullo", explicaba la artesana a Treintayseis esta mañana. "Poder vivir esta experiencia y compartirla con otros premiados... Para mí y para el sector artesanal es muy importante. Todas las disciplinas son importantes", anotó.

Los Reyes son muy cercanos y escuchan con paciencia

Tras el saludo a la Familia Real, Inés pudo, junto a sus compañeros, compartir algunos minutos de charla con Los Reyes en el salón del palacio e, incluso, fotografiarse con ellos. "La reina está muy interesada en la cultura y en la artesanía. Es muy comprometida y muy de nuestro tiempo", aseguró Inés. "Son muy cercanos los dos. Escuchan a todo el mundo con mucha paciencia y mostrando un interés real por lo que se les cuenta", añadió.

No es la primera vez que esta ourensana tiene una conversación "real". En la Feria de Innovación de Cotec, Inés coincidió con Felipe VI, quien pudo conocer, en primera persona, la manta de proteína láctea: "Me dijo que era un proyecto muy interesante y me deseó suerte. La verdad es que esa suerte me acompañó", concluye, emocionada, la artesana.