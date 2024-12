El mercado navideño cerca de Ourense que deberías visitar: artesanía, gastronomía y muchas sorpresas

La época más mágica del año se puede vivir de una y mil maneras en Ourense, si bien una de las mejores formas de sumergirse en la atmósfera navideña es visitando algún mercadillo artesanal. En la ciudad de As Burgas localizamos uno en el parque de San Lázaro, que estará abierto hasta el próximo 6 de enero de 2025, aunque si quieres aprovechar el fin de semana para hacer una escapada no dudes en acudir al de O Barco de Valdeorras.

Un total de 12 productores de alimentación, 19 artesanos y vendedores de artículos de regalo de Navidad y cuatro asociaciones estarán presentes este 2024 en el Mercado de Navidad de O Barco de Valdeorras, que estará abierto los días 21 y 22 de diciembre en la plaza del Concello. Será una ocasión perfecta para comprar un detalle a un ser querido y para tomar un chocolate caliente con algún villancico de fondo.

Regalos, gastronomía y mucho más

La inauguración del recinto tendrá lugar el sábado día 21 a las 11:30 horas, y en los dos días que estará abierto habrá muchas actividades tanto para niños como adultos, con talleres creativos para todos ellos. Entre las novedades de este año, habrá un showcooking de un menú de Navidad, una cata de Navidad y un recital de panxoliñas.

Para vivir al máximo la Navidad no hace falta viajar hasta Londres o Laponia. El espíritu de la Navidad inundará este fin de semana O Barco de Valdeorras con un mercadillo artesanal en el que los visitantes podrán encontrar todo tipo de artículos: desde bisutería hasta decoración. Tampoco faltarán puestos de gastronomía para recargar energías.

Pero eso no es todo. El mercadillo navideño se completa con un variado programa de actividades para el disfrute de pequeños y mayores. Las plazas son limitadas, siendo necesario inscribirse contactando con el número de teléfono 652244822. Esta es la agenda completa del sábado 21 y domingo 22:

Sábado, 21 de diciembre

11:00 horas. Taller 'O meu pobo de Nadal' (4-8 años)

12:00 horas. Taller 'Creación dun Centro de Mesa de Nadal'. A partir de 8 años y adultos

12:00 horas. Showcooking de menú completo de Navidad con ajo negro, dirigido por Belén Castro de Vallelongo. Inscripciones: 625718801

13:00 horas. Taller 'Envolve os teus regalos de forma diferente'. Público adulto

16:00 horas. Taller 'Envolve os teus regalos de forma diferente'. Público adulto

17:00 horas. Taller 'O meu pobo de Nadal' (4-8 años)

18:00 horas. Taller 'Creación dun Centro de Mesa de Nadal'. A partir de 8 años y adultos

Domingo, 22 de diciembre

12:00 horas. Cata de Navidad. Precio: 5 euros. Inscripciones: 652244822

16:30 horas. Taller de madera 'Pinta o teu tote bag'. Impartido por Bohemian Arte. Todos los públicos

18:00 horas. Recital de panxoliñas

19:00 horas. Chocolatada gratuita

19:30 horas. Sorteo de cesta con productos del Mercado de Navidad entre los que compren en las casetas a lo largo del fin de semana

XVII Carreira do Turrón

Este próximo 20 de diciembre tendrá lugar la XVII Carrera Popular do Turrón do Barco, organizada por la Concellaría de Deportes. El evento es solidario y tiene como objetivo la recogida de alimentos no perecederos para su entrega al Banco de Alimentos.

Los interesados deberán inscribirse antes del 19 de diciembre, y podrán hacerlo de forma presencial en la segunda planta del Edificio Multiusos, o enviando un correo electrónico a deportes@concellodobarco.org. "En ambos casos, los dorsales tendrán que ser recogidos en la segunda planta del edificio", informa el Ayuntamiento.

Habrá dos recorridos, que podrán realizarse corriendo o caminando. Uno para los más pequeños, con salida a las 19:30 horas, y otro para los adultos, a partir de las 20:00 horas. Habrá premios, entre ellos para los mejores disfraces.