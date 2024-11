La familia política de María Castro, afectada por la DANA: 'Soy de la tierriña y de la terreta'

Es una de las actrices viguesas más reconocidas del panorama nacional y, además, una persona especialmente activa en sus redes sociales. Por ello, desde su perfil de Instagram, en donde es seguida por cerca de un millón de personas, María Castro está alzando su voz para ayudar a los damnificados por la DANA en Valencia.

La intérprete gallega explicaba este martes desde la alfombra roja de los Premios In Style su vinculación especial con la "terreta", de donde es su marido -José Manuel Villalba, natural de Torrent- y parte de la familia de éste, quienes se encuentran entre los afectados por la DANA al ser oriundos de Paiporta, considerada zona cero del temporal. "Lo han perdido todo", ha lamentado Castro en declaraciones a Europa Press. "Yo soy de la tierriña pero también de la terreta por la parte que me toca", ha anotado.

Por el momento, la gallega y su marido no han podido desplazarse hasta las zonas afectadas por motivos laborales: "A él le han dicho que, por el momento, espere, porque esto es para mucho tiempo. Esto no va a ser ni para un mes ni para dos, entonces, cuando esta primera tanda de gente ya no pueda más, vas con la segunda", ha precisado la actriz.