El PP de Vigo pide al Concello que llegue con "los deberes hechos" a la visita de la FIFA. PP de Vigo

El PP de Vigo pide al Concello que llegue con "los deberes hechos" a la visita de la FIFA

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, llevará al pleno municipal del próximo lunes una moción para reclamar al gobierno local un informe actualizado sobre el grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la candidatura de la ciudad al Mundial de 2030.

"El gobierno local, que es quien presentó la candidatura, debe tener a la ciudad preparada ante la próxima visita de la delegación internacional de la FIFA", señaló Sánchez, que insistió en que "Vigo tiene que ser sede del Mundial".

La dirigente popular pide que el documento detalle las actuaciones necesarias en Balaídos y en los centros de entrenamiento, el calendario previsto, el coste de cada intervención y la forma en la que se abordarán el resto de requisitos exigidos por la FIFA.

"El informe debe estar preparado antes de la visita. Es el momento de actuar con la máxima transparencia y rigor técnico", afirmó Sánchez, que reclama que los compromisos se concreten en "proyectos constructivos, presupuestos definidos y plazos de ejecución" y sostiene que, "a día de hoy, todo esto se desconoce".

Sánchez defendió además la importancia de que Vigo aproveche la oportunidad de formar parte del Mundial y aseguró que "todos queremos que Vigo sea sede". "Será un orgullo mostrar nuestra ciudad al mundo", afirmó, al tiempo que destacó el posible impacto económico y turístico del campeonato.

La presidenta del PP vigués concluyó que el Concello debe "convencer a la FIFA" y, para ello, "tener los deberes hechos": "Hay que planificar y hacer un trabajo técnico y riguroso. No parece mucho pedir para una candidatura mundialista".