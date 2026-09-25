Operativos contra el furtivismo en Vigo y Moaña: denuncias y más de 30 kilos de marisco intervenido. Policía Local de Vigo / Guardia Civil

Operativos contra el furtivismo en Vigo y Moaña: denuncias y más de 30 kilos de marisco intervenido

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo en los últimos días varias actuaciones contra la extracción irregular de marisco en las Rías Baixas.

En Vigo, la Policía Local denunció a tres personas en el marco de los controles realizados por la Unidad Fénix de drones, mientras que en Moaña la Guardia Civil interceptó a un hombre con más de 25 kilos de centollo y nécora capturados sin autorización.

En la ciudad olívica, dos buzos fueron sorprendidos el pasado 20 de septiembre en la playa de A Buraca, cerca de Cabo Estai, capturando pulpo. Ambos disponían de las licencias correspondientes, pero los ejemplares no alcanzaban el peso mínimo permitido, por lo que fueron intervenidos y destinados a un comedor social.

Un día después, los drones de la Policía Local detectaron en la playa de Ríos de Fóra, en la antigua ETEA de Teis, a un hombre extrayendo bivalvos de forma irregular. Los agentes localizaron casi seis kilos de marisco, que fueron devueltos al mar.

Por su parte, la Guardia Civil interceptó en una playa de Moaña a un vecino de Cangas de 32 años cuando abandonaba la zona en un vehículo. En el maletero fueron localizados 21,1 kilos de centollo y 4,1 kilos de nécora, además del material utilizado para la extracción. Entre las capturas había nueve centollos ovados y la especie se encontraba además en periodo de veda.

El marisco, todavía vivo, fue trasladado a la lonja de Marín para su pesaje y posteriormente devuelto al mar, mientras que el hombre fue denunciado por una infracción de la Ley de Pesca de Galicia.