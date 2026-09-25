A juicio un hombre por increpar al empleado de un local de Vigo: "Arrepiéntete maricón y arrodíllate ante Dios"

"Arrepiéntete maricón y arrodíllate ante Dios", "los homosexuales iréis al infierno" o "sois abominables, los homosexuales y las lesbianas seréis castigados" son algunas de las frases que un hombre de 39 años dirigió contra un empleado de una cafetería del centro de Vigo.

Por estos hechos, ocurridos entre junio y agosto de 2025, fue detenido en su momento y ahora está citado el próximo martes para una audiencia preliminar en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado acudía a predicar la Biblia a la calle del Príncipe, en las proximidades de la cafetería donde trabajaba la víctima.

"Con ánimo de perturbar su tranquilidad, seguridad y sosiego", de manera reiterada se dirigía al trabajador con expresiones ofensivas, como "deberías estar en el infierno, deberías arrepentirte, si no Dios te va a juzgar en el reino", "los homosexuales iréis al infierno", "ahora que has oído el Evangelio, arrepiéntete pecador y arrodíllate ante Dios" o "sois abominables, los homosexuales y las lesbianas seréis castigados, no entraréis en el reino de Dios".

También, de forma despectiva y "a sabiendas de que humillaba" a la víctima, llegó a señalarle de forma agresiva y a gritarle "arrepiéntete maricón y arrodíllate ante Dios".

Para la Fiscalía, estas expresiones, el tono elevado empleado y el escenario en que se produjeron los hechos (una terraza de un local céntrico y con gran afluencia de gente), "exponiéndolo públicamente y dejándolo expuesto a la mofa de quienes allí se hallaban", provocaron en la víctima "sentimientos de vejación y degradación" en menoscabo de su autoestima, hasta el punto de tener que dejar ese trabajo.

Por todo ello, acusa al procesado de un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades individuales, en concurso con un delito contra la integridad moral (con la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual).

El hombre se enfrenta a una petición de condena de un año y medio de prisión, y al pago de una multa de 3.000 euros, además de la petición por parte de Fiscalía de que sea inhabilitado para ejercer profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 6 años y medio, y que indemnice al perjudicado en 3.000 euros por los daños morales.