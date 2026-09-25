A Guarda (Pontevedra) prohíbe temporalmente el baño en O Carreiro por contaminación microbiológica

Nuevo episodio de contaminación microbiológica del agua de una playa del sur de la provincia de Pontevedra, tras un verano marcado por este tipo de suceso en arenales de localidades como Vigo, Baiona o en Marín.

En este caso se trata de la playa de O Carreiro, en A Guarda, donde el Concello ha prohibido temporalmente el baño después de recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade.

La última muestra de agua recogida en el arenal guardés, según ha informado el gobierno local, presenta una contaminación microbiológica superior a los límites establecidos para permitir el baño.

La restricción está en vigor desde este viernes, 25 de septiembre, y se mantendrá hasta nuevo aviso. La medida ha sido adoptada con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los usuarios mientras se realizan nuevas comprobaciones sobre la calidad del agua.

El Concello explica que la prohibición continuará hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que el agua vuelve a situarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa.

Una vez que la Consellería de Sanidade determine que la playa es apta para el baño, el Ayuntamiento comunicará el levantamiento de la restricción.

Otra playa de A Guarda, en este caso O Muíño, también sufrió un episodio similar el pasado 28 de agosto.