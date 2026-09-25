La Diputación urge a Vigo a activar los convenios de 2026 y prorroga el proyecto de Finca Matías

La Diputación de Pontevedra ha vuelto a reclamar al Concello de Vigo avances en los convenios de inversión previstos para la ciudad.

El pleno provincial aprobó este viernes una moción presentada por el Grupo Popular para instar al gobierno local a aprobar los acuerdos correspondientes a las humanizaciones de las calles Rosalía de Castro y Doctor Carracido y a presentar los proyectos a los que pretende destinar los 1,2 millones de euros del ejercicio de 2026 que permanecen todavía sin asignar.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE. El texto aprobado también reclama al Concello que abandone lo que el gobierno provincial define como una estrategia de "confrontación permanente" y apuesta por una relación de colaboración entre ambas administraciones.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, defendió durante el debate que la institución provincial mantiene su disposición a invertir en Vigo y colaborar con el Concello. Según aseguró, los fondos se encuentran paralizados por las discrepancias entre ambas administraciones y recordó que la Diputación tiene reservados cinco millones de euros para actuaciones en la ciudad durante 2026.

De esa cantidad, 3,8 millones se corresponden con las humanizaciones de Rosalía de Castro y Doctor Carracido, mientras que otros 1,2 millones permanecen a la espera de que el Concello plantee nuevas actuaciones. Sánchez avanzó además que Vigo dispondrá de otros cinco millones de euros para nuevos convenios a partir del 1 de enero de 2027.

Prórroga hasta 2027 para el macroparque de Finca Matías

En paralelo, la Junta de Gobierno de la Diputación aprobó este viernes la adenda que amplía el convenio con el Concello de Vigo para la construcción del macroparque de juegos de Finca Matías, un proyecto para el que la institución provincial aporta 2,58 millones de euros.

La modificación extiende la vigencia del acuerdo hasta el 30 de septiembre de 2027, lo que permitirá mantener los fondos comprometidos para ejecutar la actuación. La solicitud de ampliación había sido presentada por el Concello y recibió posteriormente el visto bueno de los servicios técnicos provinciales y de la comisión de seguimiento del convenio.

El presidente de la Diputación, Luis López, señaló que la decisión permite "dar un paso más para que Vigo no pierda los fondos" comprometidos para el proyecto. "Estamos hablando de cerca de 2,6 millones de euros de fondos provinciales que van destinados a una actuación importante para la ciudad y, especialmente, para los vecinos de este barrio", afirmó.

López defendió además que la institución provincial trabaja para mantener las inversiones comprometidas con los municipios cuando se producen retrasos en su ejecución. "Estamos para atraer inversiones, para impulsar mejoras para los vecinos y también para evitar que se pierdan fondos que ya estaban comprometidos", concluyó.