Homenaje en la isla de San Simón a los represaliados del Franquismo. Concello de Redondela

San Simón (Pontevedra) recuerda a sus presos y a las "madriñas" que desafiaron la represión para ayudarlos

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha reivindicado este jueves en las islas de San Simón y San Antón el legado de los presos que estuvieron recluidos en el penal y de las conocidas como "madrinas", las mujeres que los auxiliaron durante su cautiverio.

"Sus legados nos dan fuerza para seguir defendiendo la libertad, la democracia y los derechos humanos", afirmó Martínez durante el homenaje organizado conjuntamente por el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y el Concello de Redondela.

El secretario de Estado defendió también que "la memoria de las víctimas es uno de los principales antídotos para combatir tantos bulos y mentiras que esparcen los herederos del fascismo y de la dictadura" y señaló que tanto los presos como las mujeres que los ayudaron constituyen "un magnífico referente para los demócratas y amantes de la libertad".

En el acto participaron también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; representantes de entidades memorialistas y familiares de las víctimas.

Reconocimiento y reparación a 28 presos

Homenaje en la isla de San Simón a los represaliados del Franquismo. Concello de Redondela

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrega de las Declaraciones de Reconocimiento y Reparación Personal a familiares y descendientes de 28 presos que pasaron por el penal de San Simón.

Estas declaraciones, recogidas en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, suponen un reconocimiento y reparación moral a las personas que sufrieron persecución, condenas, sanciones, prisión u otras formas de violencia por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

Los 28 presos homenajeados son:

Diego San José de la Torre — natural de Madrid; tras salir de San Simón fijó su residencia en Redondela.

— natural de Madrid; tras salir de San Simón fijó su residencia en Redondela. Segundo Freire Rivas — Redondela.

— Redondela. Manuel Blanco Camiña — Redondela.

— Redondela. Manuel Barros Montero — Redondela.

— Redondela. Alfredo Bautista Alconero — natural de Ponteareas y vecino de O Porriño.

— natural de Ponteareas y vecino de O Porriño. Alfonso Moreda Vázquez — Vigo.

— Vigo. José Benito García Santiago — Pontevedra.

— Pontevedra. Jaime Agra Blanco — Lalín.

— Lalín. Luis Agra Blanco — Lalín.

— Lalín. Antonio Gómez López — Vila de Cruces.

— Vila de Cruces. Dámaso Giráldez Piña — A Cañiza.

— A Cañiza. Joaquín Nores Rodríguez — Cangas do Morrazo.

— Cangas do Morrazo. Antonio Fernández Fernández — Cangas do Morrazo.

— Cangas do Morrazo. Ramón Costas Otero — Cangas do Morrazo.

— Cangas do Morrazo. Dámaso Carrasco Duaso — Vilagarcía de Arousa.

— Vilagarcía de Arousa. Antonio Blanco Solla — Marín.

— Marín. Andrés Santos Rodríguez — Marín.

— Marín. Eduardo Otero Molas — Marín.

— Marín. José González Táboas — Mondariz.

— Mondariz. Celestino Carbia Campaña — Valga.

— Valga. Antonio Rodríguez González — Vilacoba, Salvaterra de Miño.

— Vilacoba, Salvaterra de Miño. Manuel Graña Pouseu — Bueu.

— Bueu. Amancio Caamaño Cimadevila — natural de Negreira y vecino de Pontevedra.

— natural de Negreira y vecino de Pontevedra. José Adrio Barreiro — Pontevedra.

— Pontevedra. Germán Adrio Mañá — natural de Vilagarcía de Arousa y vecino de Pontevedra.

— natural de Vilagarcía de Arousa y vecino de Pontevedra. Celestino Poza Cobas — Pontevedra.

— Pontevedra. Luis Poza Pastrana — Pontevedra.

— Pontevedra. Celestino Poza Pastrana — Pontevedra.

Más de 5.600 personas pasaron por el penal

El reconocimiento de este jueves supone un primer homenaje que tendrá continuidad con otras personas represaliadas en el penal. Según los datos aportados durante el acto, más de 5.600 personas pasaron por San Simón entre octubre de 1936 y marzo de 1943.

El Gobierno declaró el pasado mes de agosto las islas de San Simón y San Antón como Lugar de Memoria Democrática, reconociendo oficialmente su relevancia como espacio de represión y encarcelamiento durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura.

La resolución recoge más de 517 fallecimientos en el penal, a los que se suman las víctimas de fusilamientos y "paseos".

El papel de las "madriñas"

Homenaje en la isla de San Simón a los represaliados del Franquismo. Concello de Redondela

El homenaje también puso el foco en las conocidas como "madriñas", principalmente mujeres de Cesantes que ayudaron a los presos proporcionándoles alimentos y ropa y ejerciendo de enlace con sus familias.

Su labor de solidaridad y resistencia está reconocida expresamente en la declaración de San Simón y San Antón como Lugar de Memoria Democrática.

Durante el acto intervino María Barros, descendiente de víctimas y de estas mujeres, junto al escritor y periodista Manuel Rivas. También se proyectaron piezas audiovisuales dedicadas a los presos y a quienes los auxiliaron durante su estancia en el penal.

La jornada contó además con la participación musical de Uxía y con la lectura de "Canto Matricial dass Augas Libres" por su autora, Olga Novo, escritora y miembro de la Asociación para la Dignificación de las Víctimas del Fascismo.

El homenaje concluyó con el descubrimiento de la placa que identifica las islas como Lugar de Memoria Democrática y con una ofrenda floral acompañada por la actuación de la violonchelista Margarita Mariño.