El presunto parricida de Ponteareas (Pontevedra) no había pedido ayuda a Servicios Sociales

El hombre que supuestamente mató a su madre este domingo en Ponteareas, así como la víctima, llevaban solo "unos meses" residiendo en la localidad, desde donde habían llegado procedentes del vecino municipio de Covelo, y no habían pedido asistencia a los Servicios Sociales.

Así lo ha explicado este lunes el teniente de alcaldesa de Ponteareas, Juan Carlos González, en declaraciones a Europa Press tras presidir un minuto de silencio en condena por este crimen y como muestra de apoyo a los familiares cercanos de la víctima, especialmente sus otros dos hijos. "También es importante decirlo, a pesar de que los protocolos son mejorables y las propias administraciones tienen que detectar también estas situaciones a través de otras formas", ha explicado, en referencia a la situación del detenido, en tratamiento psiquiátrico, que ejercía además como cuidador de su madre dependiente.

Varios vecinos, así como la corporación municipal y trabajadores del ayuntamiento, se han concentrado este lunes a las 12:00 horas para guardar un minuto de silencio en señal de repulsa por este crimen. Entre los asistentes al acto había varios vecinos de la zona que, no obstante, han admitido que no conocían personalmente a la familia.

Tras guardar un minuto de silencio, el teniente de alcaldesa ha expresado una "condena de repulsa" por lo sucedido, así como la "tristeza" en la que está sumido el municipio. "Son días en los que parece que lo que vemos muy lejano, que ocurre en otras partes de nuestro país, nos tocó a nosotros en el día de ayer", ha dicho a los medios de comunicación.

Poco después de las 14:00 horas de este domingo se activaba el protocolo después de que el ahora detenido acudiese con lesiones al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y confesase haber matado a su madre. La Policía Local acudió a la vivienda junto con la Guardia Civil, donde encontraron el cadáver.

El ayuntamiento puso desde el primer momento todos sus recursos a disposición de la familia, especialmente de los otros dos hijos de la mujer asesinada.