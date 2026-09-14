Un hombre resulta herido tras ser atropellado en la Avenida de la Florida, en Vigo

Un hombre ha resultado herido en Vigo tras ser atropellado en la Avenida de la Florida. Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes a la altura del número 110.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia de este suceso, indicando que el varón había sido atropellado, quedando tumbado sobre el asfalto, aunque estaba consciente.

Por ello, se dio aviso a la Policía Local y a Urgencias Sanitarias 061-Galicia.