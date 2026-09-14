La hermana del último fusilado del franquismo a Abel Caballero un homenaje para Xosé Humberto

Flor Baena, la hermana de la última persona fusilada por el franquismo ha pedido este lunes reunirse con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para solicitar un reconocimiento para Xosé Humberto Baena.

Como informa Amnistía Internacional en sus redes sociales, Baena ha solicitado reunirse con el regidor olívico para que el Concello de Vigo realice un reconocimiento a su hermano, fusilado por el franquismo en septiembre de 1975.

"Como le hicieron en el Concello de Oleiros, en A Coruña y en la Universidade de Santiago de Compostela", ha afirmado la hermana de Humberto ante la casa consistorial viguesa. Amnistía recuerda que Vigo ya aprobó una declaración institucional en 2005.

Desde la organización, recuerdan que hacer un homenaje oficial a Xosé Humberto sería "cumplir con las normas internacionales sobre reparación a las personas víctimas de graves violaciones de derechos humanos aprobadas por la ONU en 2025".

Flor Baena pide unha reunión a @abelcaballero para que o Concello faga un recoñecemento ao seu irmán Xosé Humberto, fusilado polo Franquismo en setembro do 75. #PenadeMorte #Reparación pic.twitter.com/vEQ3qrDu2V — Amnistía Internacional Vigo (@Amnistia_Vigo) September 14, 2026

Humberto Baena fue fusilado en septiembre de 1975, durante los últimos meses de la dictadura franquista. El vigués, militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, fue acusado por las autoridades del asesinato de un policía en Madrid. En agosto de 2025 fue reconocido como víctima de la dictadura por el Gobierno de España.