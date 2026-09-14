El Concello de Vigo compra dos parcelas para facilitar el acceso a la playa de Alcabre

La Xunta de Goberno Local de Vigo aprobó el pasado viernes la compra de dos parcelas situadas en el Camino Borralleiro, en Alcabre, por un importe de 81.000 euros.

Según detalló el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, las dos parcelas, situadas cerca del Museo del Mar, suman una superficie de 2.700 metros cuadrados.

El objetivo es mejorar la accesibilidad y las instalaciones destinadas al uso público de la playa de O Cocho y eliminar los riesgos de los accesos actuales, que son "muy deficientes".