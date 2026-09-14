Un accidente en la Gran Vía de Vigo resulta en tres heridos leves y un coche volcado

Gran Vía de Vigo, a la altura del lugar del accidente Google Maps

Noche convulsa en el tráfico de Vigo. Tres personas resultaron heridas en un accidente entre dos coches en la Gran Vía, que terminó con uno de los vehículos volcado. También se registró un incidente en la calle Arquitecto Gregorio Espino.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas a la altura del número 126 de dicha calle.

La persona que alertó a los servicios de emergencia explicaba que había varias personas con magulladuras, pero estaban liberadas y accesibles. Se dio aviso a la Policía Local y a Urgencias Sanitarias 061-Galicia, que atendió hasta a tres implicados.

Fuentes presenciales han indicado que uno de los coches terminó volcado, pudiendo salir sus ocupantes gracias a la ayuda de otras personas, aunque aparentemente no presentaban heridas graves.

Accidente en Gregorio Martínez

Por su parte, también en Vigo sobre la misma hora un hombre perdió el control de su vehículo y terminó impactando con varios coches que estaban aparcados.

Fue en la calle Arquitecto Gregorio Fernández y la persona que avisó al 112 explicaba que el conductor se encontraba en mal estado y le costaba respirar, por ello se dio aviso a Urgencias Sanitarias y a la Policía Local.