Un voluntario de Protección Civil herido tras ser atropellado durante una prueba ciclista en Ponteareas (Pontevedra)

Un miembro de Protección Civil de Ponteareas ha resultado herido este domingo tras ser atropellado por un vehículo mientras participaba en el dispositivo de seguridad de una prueba ciclista que se celebraba en la localidad.

En concreto, Europa Press informa de que el suceso tuvo lugar minutos antes de las 14:30 horas en la calle Virxe dos Remedios, en el casco urbano del municipio, momento en el que un particular dio la voz de alarma al 112 Galicia.

Tras ser atendido e inicialmente derivado al Punto de Atención Continuada (PAC), el herido fue trasladado finalmente por los servicios sanitarios al Hospital Álvaro Cunqueiro para su valoración médica.