Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Civil. Europa Press

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Muere un hombre tras precipitarse desde un piso en Baiona (Pontevedra)

La Guardia Civil está trabajando para esclarecer lo sucedido

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Muere un hombre tras precipitarse desde un piso en la localidad de Baiona, aparentemente de forma accidental, según fuentes consultadas por Europa Press.

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

En concreto, han detallado que la caída se produjo entre las 00:30 horas y la 01:00 de la madrugada de este domingo.

Por su parte, la Guardia Civil está trabajando para esclarecer lo sucedido.