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Muere un hombre tras precipitarse desde un piso en Baiona (Pontevedra)
La Guardia Civil está trabajando para esclarecer lo sucedido
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Muere un hombre tras precipitarse desde un piso en la localidad de Baiona, aparentemente de forma accidental, según fuentes consultadas por Europa Press.
En concreto, han detallado que la caída se produjo entre las 00:30 horas y la 01:00 de la madrugada de este domingo.
Por su parte, la Guardia Civil está trabajando para esclarecer lo sucedido.