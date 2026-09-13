Una joven denuncia una agresión sexual por parte de varios hombres en Vigo

Una joven ha denunciado en Vigo un supuesto delito de agresión sexual por parte de varios hombres.

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos después de las 07:00 horas de este sábado y cuando llegaron se encontraron a una joven que estaba acompañada de dos personas en Finca Matías.

Allí, los dos testigos relataron a los agentes que escucharon gritos y vieron como la joven escapaba de una vivienda, saltando por un muro. Por su parte, la joven explicó que había salido de fiesta con un amigo y manifestó que había sido agredida sexualmente por varias personas.

Ante esto, los agentes procedieron a activar el protocolo ante este tipo de delitos y la joven fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro. Asimismo, los agentes buscaron en los alrededores y no localizaron a ninguna persona.