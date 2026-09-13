Guardia Civil en una imagen de archivo

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Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su madre en Ponteareas (Pontevedra)

El cuerpo de la fallecida fue encontrado con signos de violencia con arma blanca

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Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil de Ponteareas como presunto autor de la muerte violenta de su madre, según han confirmado fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press.

AXEGA, 112

En concreto, el cuerpo de la fallecida fue encontrado con signos de violencia con arma blanca, según han detallado estas mismas fuentes.

Con todo, el presunto autor se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil, que procederá a investigar lo sucedido.