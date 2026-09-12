Dos heridos tras chocar un coche contra un autobús en Vigo

Los Bomberos de Vigo han excarcelado al ocupante de un turismo que quedó atrapado en el interior del vehículo tras sufrir un accidente con un autobús en la Gran Vía este viernes. Según ha informado el 112 Galicia a Europa Press, fueron dos las personas trasladadas al hospital por Urxencias Sanitarias.

Fueron varios particulares los que alertaron al 112 Galicia de lo ocurrido pasadas las 22:15 horas e indicaron que el turismo había chocado contra un autobús y, posteriormente, contra una farola. En el momento de la llamada, una persona permanecía atrapada en el interior del coche.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vigo y los agentes de la Policía Local. Los bomberos lograron liberar al ocupante del turismo, que fue evacuado al hospital, al igual que el otro herido en el accidente.