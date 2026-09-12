Cruce de acusaciones entre Concello de Vigo y PP por el Teatro Cine Fraga

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha aprovechado la visita del portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, a Vigo para reivindicar la recuperación del Fraga y presentar al PP como impulsor de la cultura frente a lo que califica de abandono por parte del Concello.

"Queremos que la cultura de Vigo vuelva a latir con fuerza, estamos al lado de las asociaciones, entidades y también de los artistas”, ha aseverado este sábado la popular.

Por su parte, Sémper, ha elogiado la "apuesta" de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia por recuperar el Teatro Cine Fraga. "Este edificio representa la vocación de la iniciativa privada, de mecenas capaces de aportar a la sociedad en la que viven, y la determinación de dos administraciones que van a recuperar uno de los edificios más importantes de la España del siglo XX”, ha indicado.

En este sentido, Sánchez ha contrastado su compromiso con la cultura con el "abandono" por parte del Concello de Vigo. Así, ha considerado que la "falta de interés" del gobierno de Abel Caballero por la cultura lo demuestra el hecho de que Vigo está a la cola de Galicia en gasto en cultura por habitante, con 49 euros, según el último informe del Consello da Cultura Galega -solo superado por Ourense-. También con la desaparición de eventos como The Wild Fest, Son da Industria, el Festival VigoFunk o las Picnic Sessions, que se suman al Imaxina Sons, al Are More o el Festival Alt.

Biblioteca del Estado

Luisa Sánchez ha apuntado también que "la lista de eventos desaparecidos o desterrados es casi tan larga como la espera por la Biblioteca del Estado, que se nos prometió hace 19 años". Al respecto, ha recordado que, ante la falta de avances por parte del gobierno de Caballero, fue el PP de Vigo el que reactivó el proyecto, frenado en el Concello de Vigo a pesar de que el ministro Ernest Urtasun anunció en julio de 2025 que este año se encargaría la redacción del proyecto si el Concello cedía la parcela de la calle Lalín.

"Tuvimos que decirle a Caballero lo que tenía que hacer, porque al parecer no sabía que debía ceder los terrenos para que el Ministerio de Cultura activase la redacción del proyecto. Nos criticaron diciendo que no hacía falta, pero acaban de comunicar al Ministerio esa cesión. Han perdido de forma absurda otro año más, ¿cuántos más tendremos que seguir esperando?", se ha preguntado la presidenta local del PP.

Respuesta del Concello de Vigo

Tras estas declaraciones de los populares, el gobierno local de Vigo ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que recuerdan que hace años propusieron a Abanca que cediese gratuitamente a la ciudad el edificio del antiguo Teatro Cine Fraga, una cesión gratuita que fue rechazada.

Posteriormente, inciden en que el Gobierno vigués hizo una oferta de compra a Abanca y propuso al presidente de la Xunta que lo comprasen y gestionasen cuatro administraciones: Xunta de Galicia, Concello de Vigo, Zona Franca y Diputación de Pontevedra, pero el presidente de la Xunta también lo rechazó.

"Lo rechazó porque ya sabía en ese momento que la Diputación de Pontevedra le iba a regalar 4,5 millones de euros, renunciando a tener la mayoría en la propiedad. La compraventa del inmueble se cerró en 9,3 millones de euros, teniendo el Gobierno gallego el 51% de la propiedad y el ente provincial, el 49%. En consecuencia, la Xunta de Galicia recibió 4,5 millones de euros que la Diputación le regaló para la compra del edificio; y además ahora le va a regalar la mitad del coste de la obra porque la Xunta de Galicia tiene el 51%", aseguran en dicho comunicado.

Además, exigen a la candidata del PP de Vigo que explique "por qué le regalaron 4,5 millones de euros a la Xunta de Galicia, quedando en minoría y sin capacidad de decisión".