Vigo estrena cuatro nuevas rampas mecánicas en el Paseo de Granada: "Esto es la modernidad"

Vigo ya cuenta con cuatro nuevas rampas mecánicas en funcionamiento que facilitan la subida por el Paseo de Granada. En concreto, las rampas salvan un desnivel del 10% y permiten "la llegada del autobús a la Porta do Sol".

Además de los 250 metros de rampas, la actuación prolongó el carril bici en la zona, humanizó la calle con más aceras y más anchas e incorporó nueva pavimentación, además de alumbrado LED, mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

En concreto, las rampas fueron inauguradas este viernes por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien presumió de la actuación: "Ya le gustaría a Nueva York". Por otra parte, Caballero avanzó que la ciudad sigue avanzando en el proyecto de Vigo Vertical y que se encuentra cerca de los 100 mecanismos mecánicos de movilidad. "En Vigo creamos una nueva forma de movilidad combinando rampas con autobuses", celebró.

La intervención contó con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros, con una importante aportación de los fondos europeos a través del Gobierno de España. "Esto es la modernidad y seguiremos así. Ya no vamos a parar nunca", aseguró.

En esta línea, Caballero adelantó la construcción de una quinta rampa en el Paseo de Granada. "No la quisimos hacer toda junta porque se nos hubiera colapsado", explicó el regidor, a la vez que aseguró que las obras serán inmediatas, pudiendo iniciarse los trámites en el próximo mes de febrero.