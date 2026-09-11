Vigo elevará un 9% el presupuesto de Urbanismo en 2027, hasta los 12,8 millones de euros

El Concello de Vigo aprobará el próximo martes el presupuesto de la Concejalía de Urbanismo para 2027, que ascenderá a 12.860.982 euros, un 9,09 % más que el año anterior, cuando la partida alcanzó los 11.789.290,61 euros.

Según explicó el alcalde, Abel Caballero, una de las principales prioridades será continuar con el desarrollo del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y completar los procedimientos de expropiación actualmente en marcha para dotar de equipamientos y servicios públicos a distintos puntos de la ciudad. Entre las actuaciones previstas figuran la escuela de música de Bembrive, la ampliación del espacio público de Santa Ana, en Beade, la escuela de música de Oia, las nuevas instalaciones del CRAC en Coruxo, el acceso al recinto de fiestas de Candeán, un aparcamiento en Becerreira y las vías de acceso al colegio de Párroco Don Camilo.

El área de Urbanismo también prevé iniciar nuevos expedientes de expropiación y redactar planes especiales, entre ellos el destinado a ampliar el paseo del Lagares a su paso por Lavadores, Sárdoma y Castrelos. Además, continuará o iniciará la tramitación de distintos proyectos privados, como la transformación de la Plaza de España, La Artística, Alfageme, Álvarez-Barreiro y la Avenida de Europa.

Entre las actuaciones previstas figura también el desarrollo de nuevos espacios de uso público que posteriormente serán cedidos al Concello. Es el caso de la integración de los terrenos cedidos en la Avenida de Europa en el paseo de la Avenida de Castelao y del desarrollo de equipamientos en parcelas municipales de Navia. A esto se suma la revisión del Plan de Ensanche, cuya aprobación inicial está prevista para 2027.

Vivienda

Las políticas de vivienda serán otra de las prioridades del Concello. Caballero destacó la actualización y ampliación del parque de viviendas, así como el refuerzo de la Oficina Municipal de Rehabilitación. El Gobierno local mantendrá las ayudas para rehabilitar viviendas, que ya han permitido acometer obras en 400 hogares con subvenciones de hasta el 75 %, financiadas por el Gobierno de España.

El Concello continuará también con el Observatorio de la Vivienda, desarrollado junto a la Universidad de Vigo para analizar la evolución del mercado inmobiliario, y con los programas destinados a sacar al mercado viviendas vacías.

El programa «Vivevigo», que contará con 700.000 euros, se pondrá en marcha en noviembre y permitirá al Concello actuar como intermediario entre propietarios e inquilinos y garantizar los contratos de alquiler.

A esta iniciativa se suman las ayudas municipales de hasta 20.200 euros a fondo perdido para reformas, garantías y seguros, condicionadas a que las viviendas se alquilen a precios regulados. Esta línea contará con una dotación de 2.150.000 euros.

Por otra parte, el programa de mediación para facilitar el acceso a la vivienda a familias vulnerables, desarrollado en colaboración con la ONG Provivienda, dispondrá de 100.453 euros. El Concello también contempla una línea específica para la compra y gestión de viviendas que pasarán a formar parte del parque municipal de alquiler.

Nuevas viviendas públicas

El presupuesto incluye además fondos para construir nuevas viviendas destinadas al parque municipal de alquiler. Entre las principales partidas figura una de 3.154.151 euros para el edificio de Esturáns, de los que un millón procederá de una modificación presupuestaria.

La planificación se completa con el desarrollo urbanístico del Parque Central, donde está prevista la construcción de 200 viviendas sometidas al régimen de protección pública, y con el proyecto de Barreiro.

Caballero explicó que, para gestionar el parque municipal de vivienda y desarrollar nuevas promociones como la prevista en el Parque Central, el Concello ha creado una Empresa Municipal de Vivienda, que será financiada a través de la Concejalía de Hacienda.