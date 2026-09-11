Un coche choca contra un muro y deja a una trabajadora herida en un supermercado de Vigo

Una trabajadora de un supermercado de Vigo ha resultado herida en la tarde de este viernes después de que un coche impactase contra el muro del establecimiento y cayesen sobre ella los escombros.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, los hechos ocurrieron sobre las 15:30 horas y fue un particular el que llamó para alertar de lo sucedido.

En concreto, el suceso tuvo lugar en la plaza Fernando el Católico, donde un conductor habría perdido el control de su vehículo y acabó impactando contra el muro de un supermercado.

Esto provocó un boquete en la pared del establecimiento, cayendo los escombros sobre una de las empleadas que estaba en su interior. El alertante explicaba que, pese a no estar atrapada, esta mujer precisaba asistencia sanitaria.

Por ello, se dio aviso a Urxencias Sanitarias 061-Galicia y a la Policía Local, que se desplazaron al punto.