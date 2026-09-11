El área de Vigo, en alerta amarilla por calor este domingo

El Baixo Miño se prepara para una nueva jornada de calor intenso este domingo, 13 de septiembre. La situación ha llevado a MeteoGalicia a activar un aviso amarillo por altas temperaturas.

El aviso estará activo durante toda la tarde del domingo, entre las 15:00 y las 21:00 horas. Durante este periodo, se espera que los termómetros puedan superar los 34 grados.

Ante las altas temperaturas, la Xunta de Galicia recuerda la importancia de mantener una adecuada hidratación, evitar las comidas copiosas, utilizar protección solar y vestir ropa ligera y cómoda.