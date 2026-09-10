Vigo pone en marcha por sorpresa su Zona de Bajas Emisiones este jueves

Las calles de Vigo amanecieron con nueva señalización este jueves 10 de septiembre. Por sorpresa, el Concello ha puesto en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que contempla un año de adaptación y excepciones "para que nadie tenga que cambiar de vehículo".

Tras más de un año de debate, la Zona de Bajas Emisiones de Vigo ha entrado en vigor este jueves, como han confirmado fuentes municipales a Treintayseis. El pasado 27 de julio, la ordenanza recibió la luz verde municipal en el pleno olívico y, entonces, ya se preveía su activación en los próximos dos meses.

Ahora bien, ha sido esta madrugada y por sorpresa cuando se distribuyeron operarios municipales por toda la ciudad para establecer la señalización de las zonas afectadas por la normativa. Así, vecinos del centro, Praza Portugal, Bouzas y O Calvario se despertaron con nuevas señales e indicaciones en sus calles.

Desde el Concello, han recordado que la ordenanza contempla un año de adaptación, así como diversas excepciones "que forman parte del consenso social". El objetivo municipal, han asegurado, es "que nadie tenga que cambiar su vehículo".

La ordenanza establece cuatro áreas con restricciones al tráfico: Centro, Plaza de Portugal, Bouzas y Calvario. En una primera fase no podrán circular por ellas los vehículos sin distintivo ambiental; posteriormente se prohibirá también el acceso a los que tengan etiqueta B y, en la última etapa, la restricción se ampliará a los de etiqueta C.

Además, el ZBE de Vigo recoge diversas excepciones para permitir "una cierta continuidad con la actividad de circulación de vehículos". "Lo que hacemos es evitar el tránsito, pero el acceso está garantizado", aseguró el regidor olívico, Abel Caballero, en mayo, tras la aprobación de la ordenanza en Xunta de Goberno.

La normativa también recoge multas, con sanciones que ascienden hasta los 200 euros, según denunció la oposición —tanto PP como BNG rechazaron esta normativa—. Ahora bien, "durante un tiempo" se enviarán comunicaciones "de carácter informativo" a los infractores.

Zonas de Bajas Emisiones en Vigo

ZBE en Vigo Concello de Vigo

Vigo contará con cuatro ZBE: el centro, la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Estas zonas, según el Concello, buscan mejorar la calidad del aire y la salud de la población, contribuir a mitigar el cambio climático, promover modos de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética.

ZBE Centro estará delimitado por las calles : Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.

: Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar. ZBE Plaza Portugal , la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes.

, la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes. ZBE Calvario : Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino.

: Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino. ZBE Bouzas: Rúa de Paz Andrade, Rúa Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Rúa Simancas, Rúa Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Rúa Casino Martínez.

Excepciones a la ZBE