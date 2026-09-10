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Vigo pone en marcha por sorpresa su Zona de Bajas Emisiones este jueves
Desde el Concello recuerdan que la normativa contempla un año de adaptación, así como recoge excepciones para que "nadie tenga que cambiar su vehículo"
Información relacionada: Zona de Bajas Emisiones de Vigo: Entrada en vigor, restricciones y vehículos afectados
Las calles de Vigo amanecieron con nueva señalización este jueves 10 de septiembre. Por sorpresa, el Concello ha puesto en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que contempla un año de adaptación y excepciones "para que nadie tenga que cambiar de vehículo".
Tras más de un año de debate, la Zona de Bajas Emisiones de Vigo ha entrado en vigor este jueves, como han confirmado fuentes municipales a Treintayseis. El pasado 27 de julio, la ordenanza recibió la luz verde municipal en el pleno olívico y, entonces, ya se preveía su activación en los próximos dos meses.
Ahora bien, ha sido esta madrugada y por sorpresa cuando se distribuyeron operarios municipales por toda la ciudad para establecer la señalización de las zonas afectadas por la normativa. Así, vecinos del centro, Praza Portugal, Bouzas y O Calvario se despertaron con nuevas señales e indicaciones en sus calles.
Desde el Concello, han recordado que la ordenanza contempla un año de adaptación, así como diversas excepciones "que forman parte del consenso social". El objetivo municipal, han asegurado, es "que nadie tenga que cambiar su vehículo".
La ordenanza establece cuatro áreas con restricciones al tráfico: Centro, Plaza de Portugal, Bouzas y Calvario. En una primera fase no podrán circular por ellas los vehículos sin distintivo ambiental; posteriormente se prohibirá también el acceso a los que tengan etiqueta B y, en la última etapa, la restricción se ampliará a los de etiqueta C.
Además, el ZBE de Vigo recoge diversas excepciones para permitir "una cierta continuidad con la actividad de circulación de vehículos". "Lo que hacemos es evitar el tránsito, pero el acceso está garantizado", aseguró el regidor olívico, Abel Caballero, en mayo, tras la aprobación de la ordenanza en Xunta de Goberno.
La normativa también recoge multas, con sanciones que ascienden hasta los 200 euros, según denunció la oposición —tanto PP como BNG rechazaron esta normativa—. Ahora bien, "durante un tiempo" se enviarán comunicaciones "de carácter informativo" a los infractores.
Zonas de Bajas Emisiones en Vigo
Vigo contará con cuatro ZBE: el centro, la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Estas zonas, según el Concello, buscan mejorar la calidad del aire y la salud de la población, contribuir a mitigar el cambio climático, promover modos de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética.
- ZBE Centro estará delimitado por las calles: Rúa Cánovas del Castillo, Rúa de Carral, Rúa Victoria, Rúa Colón, Rúa de Urzaiz, Rúa de Magallanes, Rúa de Gil, Rúa Ronda de Don Bosco, Rúa Cachamuiña, Paseo de Granada, Rúa Falperra, Rúa de Pi y Margall, Rúa Llorente, Rúa Santa Marta, Rúa Conde de Torrecedeira, Rúa do Gaitero Ricardo Portela y Avenida de Beiramar.
- ZBE Plaza Portugal, la delimitación afectará a las siguientes calles: Rúa de Urzaiz, Rúa de Lepanto, Rúa de Alfonso XIII, Rúa Uruguai, Rúa República Argentina y Rúa Cervantes.
- ZBE Calvario: Rúa Jenaro de la Fuente, Avenida Martínez Garrido, Rúa Palencia, Rúa do Doutor Carracido, Rúa José Antela Conde, Rúa de Andalucía, Rúa de San Roque y Rúa Gregorio Espino.
- ZBE Bouzas: Rúa de Paz Andrade, Rúa Eduardo Cabello, Avenida Beiramar, Rúa Simancas, Rúa Camilo Veiga, Avenida da Atlántida y Rúa Casino Martínez.
Excepciones a la ZBE
- Vehículos domiciliados en alguna de las ZBE y dados de alta en el padrón de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM, rodaje)
- Vehículos de los que dispongan las personas empadronadas en alguna de las ZBE.
- Vehículos adscritos a una actividad económica. Empresas y autónomos cuya actividad esté en alguna de las ZBE.
- Vehículos destinados al transporte de personas titulares del distintivo de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
- Vehículos adscritos a servicios públicos esenciales: policía, bomberos, protección civil.
- Motos, ciclomotores y vehículos de tres ruedas desde las 7:00 hasta las 22:00 horas.
- Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
- Vehículos con la condición legal de históricos.
- Vehículos de administraciones públicas y contratistas: limpieza, mantenimiento de vías públicas y zonas verdes.
- Vehículos industriales rotulados e identificados que presten servicios de urgencia a la vía pública: suministro de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
- Autobuses que den servicio a establecimientos o instituciones situados en alguna ZBE.
- Taxis y vehículos de arrendamiento con conductor.
- Vehículos de empresas y profesionales que presten servicio o entreguen o recojan suministros.
- Vehículos con plazas de aparcamiento particulares.
- Vehículos que accedan a talleres.
- Vehículos necesarios para la realización de actos en vía pública autorizados por el Concello.
- Vehículos que accedan a servicios públicos de salud, dejar y recoger alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
- Vehículos de personas trabajadoras en horario nocturno: de 0:00 a 7:30 horas.
- Los vehículos restantes que estacionen en un aparcamiento o zona de estacionamiento limitado.