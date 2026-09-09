Los estudiantes del programa 'Vigo en Inglés' atrapados en Madrid ya se dirigen hacia el Reino Unido

Los 47 estudiantes del programa 'Vigo en Inglés' ya se dirigen hacia Londres, tras quedar "atrapados" en Madrid durante casi 24 horas. Fuentes municipales han confirmado que todo el grupo llegará a su destino este miércoles.

El alumnado vigués despegó de Peinador este martes, con el objetivo de continuar su viaje en un vuelo de Iberia con salida a Londres-Heathrow sobre las 16:50 horas. Ahora bien, un fallo técnico del operador de control aéreo NATS obligó a cancelar hasta 2.000 vuelos en Reino Unido, siendo uno de ellos el trayecto de los alumnos del IES Carlos Casares y de los concertados Barreiro, Divino Salvador y Montesol.

"Nuestros peques están tirados en Barajas, (...) necesitamos que les ayudéis a que pasen buena noche en Madrid", solicitaba una madre al alcalde de Vigo, Abel Caballero, por redes sociales. La incertidumbre reinaba entre las familias, los monitores y los alumnos y alumnas, con edades comprendidas entre 14 y 16 años.

Los menores estuvieron "en la calle" hasta pasadas las 00:00 horas, esperando a poder entrar en el hotel. El Concello de Vigo ha confirmado este mediodía que los jóvenes estaban alojados "en un hotel en Madrid en régimen de pensión completa" mientras trabajaban junto a la concesionaria del programa para "reorganizar el desplazamiento".

A media tarde, fuentes municipales han confirmado a Treintayseis que parte del grupo ya ha partido hacia el Reino Unido, mientras que el resto de alumnos esperan otro vuelo que los llevará a la capital británica este miércoles. Así, han confirmado que los 47 estudiantes estarán esta noche en sus destinos.

A las 18:30 horas, hay tres aviones de Iberia en dirección al aeropuerto de Londres Heathrow desde el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Según la web flightradar, estos vuelos aterrizarán en Reino Unido entre las 19:04 y las 20:25 horas. Además, están previstas dos salidas hacia Londres-Gatwick a las 18:40 horas, con llegada pasadas las 21:00 horas.