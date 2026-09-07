Evacuada una turista canaria de las Islas Cíes tras sufrir una indisposición en el barco

Nueva evacuación en las Islas Cíes. Una turista procedente de Canarias ha tenido que ser evacuada este lunes tras sufrir una indisposición repentina con dolor intenso mientras viajaba en el barco de transporte hacia el archipiélago.

Según ha informado Salvamento, fue atendida al llegar al muelle de Rodas por el servicio sanitario del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Illas Atlánticas de Galicia, junto con un médico del 061, que realizó la valoración inicial y estabilización.

Tras la exploración, recomendaron la evacuación en helicóptero medicalizado debido a la naturaleza del episodio y a la necesidad de atención especializada. Destacan que ha permanecido consciente en todo momento.

Como informa Europa Press, en el operativo han participado el 112 y el 061, agentes medioambientales y oficiales del Parque Nacional y personal de la naviera Mar de Ons, que ha colaborado en el apoyo y gestión del embarque.