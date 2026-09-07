Caballero denuncia que Diputación y Xunta de Galicia tratan de "irse de rositas sin pagar" vuelos a Vigo

Nuevo mes, pero las administraciones públicas continúan sin llegar a un acuerdo para mejorar las conexiones del aeropuerto de Vigo. El alcalde Abel Caballero ha rechazado el 'Pacto por Peinador' propuesto por la Diputación de Pontevedra, a la que insta a reeditar el convenio firmado en 2016.

Así lo ha afirmado el regidor socialista en un audio emitido tras el pleno municipal de este lunes, en el que el gobierno local ha aprobado una moción para instar a Diputación y Xunta de Galicia a asumir un tercio del coste de las nuevas contrataciones de vuelos desde la terminal viguesa.

La moción ha salido adelante con los votos en contra del Partido Popular (PP) y del Bloque Nacionalista Galego (BNG). "Quieren que los vuelos los pague en su totalidad, por tanto al 100%, el Concello de Vigo. (...) Quieren que la Xunta gaste en otros lugares", ha afirmado Caballero, que considera que la oposición se ha situado "de nuevo contra Vigo".

Así, el regidor olívico ha solicitado reeditar el convenio firmado por la Diputación y el Concello en 2016 para apoyar vuelos desde Vigo. "Pagar a tercios, lo mismo que firmó Carmela Silva siendo presidenta de la Diputación en 2016, para los vuelos de 2017, 2018 y 2019", ha exigido Caballero, que ha recordado que entonces la Xunta también "se negó" a pagar y el gobierno local asumió ese coste.

Además, el alcalde ha vuelto a defender "pagar a las compañías" para captar nuevas conexiones para Peinador: "Sólo hay un modelo para tener vuelos en los aeropuertos, el que usa toda España". De esta forma, critica que la Diputación mantenga que sólo pagará publicidad.

"Todos menos uno. Todos menos Abel Caballero"

La portavoz del grupo popular, Luisa Sánchez, ha instado a Caballero a sumarse al 'Pacto por Peinador', con el que la Diputación ofrece 200.000 euros para la promoción de vuelos a Peinador, mientras que la Xunta aportaría otros 100.000 euros. La también vicepresidenta segunda provincial ha asegurado que la propuesta fue bien acogida por todas las administraciones y el sector turístico, excepto por el regidor olívico.

"Todos han aceptado mantener reuniones para sacar adelante un Pacto Por Peinador. Para remar todos juntos y aportar soluciones, que es lo que piden los ciudadanos. Todos menos uno. Todos menos Abel Caballero", ha afirmado Luisa Sánchez, que critica que el gobierno local haya rechazado esta propuesta: "Pide dinero y cuando lo tiene a su disposición lo desprecia".

En esta línea, ha aseverado que "Peinador no le interesa" al alcalde, que "sólo busca montar broncas". Por ello, le ha solicitado que "que no nos impida al resto avanzar" en el camino para conseguir una mejora de las conexiones y condiciones de la terminal viguesa.

Más sobre el Pleno

Durante el Pleno municipal, el PP también ha lamentado que el gobierno local haya votado en contra de la puesta en marcha de la ayuda municipal familiar para respaldar la vuelta al colegio de las familias con hijos en edad escolar. "Y no se vuelvan a olvidar de las familias que están empadronadas en Vigo aunque estudien fuera", ha puntualizado Sánchez.

Por otro lado, la corporación acordó con los votos a favor de los grupos socialista y nacionalista, la iniciativa del BNG para instar a la Xunta a garantizar alternativas habitacionales dignas en Vigo para las personas que se encuentran en situación de exclusión social, con la implantación de un programa de viviendas sociales de emergencia.

No salieron adelante las medidas de la moción relativas al Concello de Vigo, razón por la que el portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, ha criticado el "sectarismo" a PSOE y PP con la atención de la pobreza y del sinhogarismo en Vigo. "Vemos como Concello e Xunta foxen da súa responsabilidade e buscan pasala á outra administración como unha pataca quente", ha reprochado.