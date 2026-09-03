Nuevo episodio de contaminación en Baiona (Pontevedra): prohíbe temporalmente el baño en A Concheira

El Concello de Baiona ha decretado la prohibición temporal del baño en la playa de A Concheira después de que las últimas analíticas realizadas dentro del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta de Galicia detectasen un episodio de contaminación microbiológica.

Desde Gestagua, empresa concesionaria del servicio integral del agua, apuntan como posible causa a las precipitaciones registradas en los últimos días.

Como medida preventiva, el Concello mantendrá cerrado el arenal al baño hasta que los nuevos controles confirmen que las aguas vuelven a cumplir las condiciones sanitarias exigidas.

Desde el Gobierno municipal aseguran que continuará informando de cualquier novedad y pide colaboración y comprensión a vecinos y visitantes mientras permanezca activa la restricción.

El episodio se suma a un verano marcado por varios problemas de contaminación microbiológica en las playas de Baiona, Vigo y otros puntos de la provincia de Pontevedra.

En Baiona ya se restringió el baño en Santa Marta, A Ladeira y A Ribeira en distintos momentos del verano; mientras que en Vigo se registraron incidencias en arenales como A Punta, Samil, Alcabre y playas de las Cíes.

A finales de agosto también se adoptaron restricciones en O Muíño, en A Guarda, y Portocelo, en Marín, episodios que Sanidade relacionó en buena medida con las fuertes lluvias y las escorrentías.