Érguete advierte: "Las redes de narcotráfico siguen operando en Galicia y destrozando familias"

La Asociación Érguete de lucha contra las drogas en Galicia alzó la voz este viernes, Día contra el Tráfico Ilícito de Drogas, para advertir de que esta problemática, la de las drogas y el narcotráfico, sigue vigente en la actualidad y continúa "matando e destruindo familias".

Desde la asociación aseguran que el narcotráfico "é máis forte cando é invisible", por lo que es necesario "sinalar, denunciar e insistir en que a droga, o seu negocio, mata".

Érguete aprovechó un día como el de hoy para solicitar a las entidades competentes "os máximos recursos posibles" en esta causa. Pero, además, puso en tela de juicio la apreciación que, la sociedad española y, concretamente, la gallega, tiene sobre los narcotraficantes: "Na entidade dános rabia ver certas imaxes que vemos ao longo de Galicia e de España en relación aos narcos. Debemos reflexionar sobre como é posible que no noso país se dean estas imaxes", lamentaron antes de advertir de la importancia de no olvidar a las madres que luchan contra las drogas y los problemas derivados de las mismas que padecían sus hijos. "Temos que insistir en eliminar estigmas, en entender que unha persoa que sofre este problema é unha persoa enferma que precisa recursos aos que acudir para saír adiante", anotaron.

Uno de los puntos más importantes, insisten en Éguete, pasa por invertir recursos en prevención. También de apoyo a los policonsumidores de edades avanzadas, pues viven "desamparados e en situación de rúa".